Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ilk ölümsüz romanı: Şık

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın edebiyat sahnesine çıktığı romanı Şık, Can Yayınları taarfından günümüz Türkçesiyle yayınlandı.

Yazarın ilk romanı olan Şık, kitabın önsözünde de ifade edildiği gibi daha sonraki birçok başyapıtın işaretlerini de taşımaktadır.

19. yüzyıl sonu İstanbul'unun, Beyoğlu'sunun birçok rengini önümüze seren bu küçük roman, ibretlik ve eğlenceli hikâyesiyle her dönemde okunmayı hak ediyor.

"HAYAL NE KADAR HAYAL..."

"Ey okur! Şık'ın bu cehaletini, bu eblehliğini romancının hayal gücünde vücut bulmuş bir mübalağa olarak kabul etmeyiniz. Ben bu satırları sırf hayalimden yazmıyorum. Modelim görüp işittiğim hakikatlerdir. Bu hakikatlere rastlamamda ben de şüphe ettim. Fakat sağlamasını yaptım. Doğru buldum. Hayal ne kadar hayal olsa yine az çok hakikatten doğar."





Şık (Günümüz Türkçesiyle)

Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar

Dizi: Miras

Tür: Roman

Sayfa sayısı: 128





Yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar

"YAZARIN İLK ROMANI"

"Dönemin sokak hayatının, caddelerinin, mimarisinin, eğlence âleminin ya da ev yaşamının yanı sıra, Hüseyin Rahmi şehrin kozmopolit, çok kültürlü dokusunu ve gündelik yaşama dair daha birçok ayrıntıyı da eserlerinde cömertçe bizimle paylaşır. Konuşma dilini edebiyatta en iyi temsil eden ve bu dilin renklerini metinlerine en ustaca yansıtan yazarlarımızdan olan Hüseyin Rahmi'nin bu üslup özelliğinin örneklerine, ilk romanı olan Şık'ta da sıklıkla rastlamak mümkündü."

Erkan Irmak





Şık (Açıklamalı Orijinal Metin)

Yazar: Hüseyin Rahmi Gürpınar

Dizi: Miras

Tür: Roman Sayfa sayısı: 152



HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR HAKKINDA

1864'te İstanbul'da doğdu. Dört yaşında annesini kaybetti. Çocukluğu teyzesinin yanında, Aksaray'da geçti. Mahmudiye Rüşdiyesi'nde okudu. Hastalığı sebebiyle Mülkiye'deki eğitimini yarım bıraktı. Kısa süreli birkaç memuriyet denemesi ve bir dönem milletvekilliği haricinde hayatını hep yazdıklarıyla kazandı. Henüz 23 yaşındayken yazdığı ilk romanı Şık, Ahmet Midhat Efendi'nin övgüleriyle karşılandı ve 1887'de Tercüman-ı Hakikat'te tefrika edildi. Sonraki yıllarda verimli bir yazarlık hayatı geçirdi. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı İstanbul'unun konak ve sokak hayatını eserlerinde ustalıkla işledi. Klasikleşmiş birçok romanının yanı sıra hikâye, oyun, makale türlerinde de eserler verdi. Edebiyatımızda gerçekçiliğin ve doğalcılığın en önemli temsilcilerinden biri olan Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserlerinde halkı pozitif bilimlere yönlendirme isteği de açıkça görülür. 1944'te ölen yazarın mezarı, hayatının son 31 yılını geçirdiği Heybeliada'dadır.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com