Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç romanı

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç’ta İstanbul’un sokakları, mahalleleri, dükkânları ve insanlarıyla çok renkli ve canlı bir tablosunu sunuyor.

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç’ta dünyaya çarpması ve kısa zaman içerisinde onu yok etmesi beklenen Halley yıldızının, İstanbul ahalisi üzerinde yarattığı etkiyi anlatıyor.

Dünyanın sonunun geldiğini düşünen ve bu yüzden korku içinde yaşayanlar, bir şey olmayacağından son derece emin olanlar, Avrupa’dan dört gözle muhtemel felaketten kurtuluş haberi bekleyenler ve ne olursa olsun aşkın peşine düşmekten geri durmayanlar…

TÜRK ROMANINDA HAKİKİ KONUŞMA

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın mizahı ve eğlenceyi harmanlandığı Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç’ın bu eleştirel baskısında yer alan zengin dipnotlar, haritalar ve metnin derinlerine inmeyi sağlayan ekler kısmı, okura bir klasik okumanın zevkini yeniden hissettirecek. Türk romanında hakiki konuşma, Hüseyin Rahmi ile başlar.





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"EDEBİYATIMIZA SOKAK ONUNLA GİRDİ"

"Onda her cins konuşma vardır. Hüseyin Rahmi’nin büyük kuvveti, insan yaratmasını bilmesidir. Kahramanları kitabın ortasında tabii muhitlerinde imiş gibi yaşarlar. Vakıa biraz fazla saçılır, dökülürler; fakat yaşarlar. O, halkımızı ve hayatımızı tanıyan muharrirlerdendir. Fakat asıl, edebiyatımıza sokak onunla girmiştir."

Ahmet Hamdi Tanpınar

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com