Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın toplumsal değerler taşıyan kitabı: Katil Buse

Edebiyatımızın usta kalemlerinden Hüseyin rahmi Gürpınar'ın Katil Buse kitabı, sadakatsizleri ve aşkı merkeze alıyor.

Türk edebiyatının önemli yazarlarından olan Hüseyin Rahmi Gürpınar, edebiyatımıza verdiği değerli eserlerle biliniyor.

Özellikle Türk aile yapısını, aşkı, ihaneti romanlarında derinlemesine işleyen yazar, günümüzde de okunmaya devam ediyor.

Yazarın raflarda yerini yeni alan Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın (Sadakatsizleri -Katil Buse) karı- koca ilişkileri ve onun etrafında şekillenen toplumsal değerleri anlatıyor.

EN GİZLİ SEVDALAR, DERİN YARALAR...

“Katil Buse”, “Melek Sanmıştım Şeytanı”, “Gönül Ticareti”, “Çocuğumun Babası”... Hüseyin Rahmi Gürpınar, o hiçbir detayı kaçırmayan, en gizli sevdaları, en derin yaraları görmekte usta gözlerini bu sefer kapalı kapılar ardında, karı kocalar ve metresler, âşıklar üzerinde gezdiriyor.

Hüseyin Rahmi Gürpınar

GÖNÜL İLİŞKİLERİ

Hüseyin Rahmi’nin sadakatsizleri size gönül ilişkilerinin en mahrem sırlarını vermek üzere bu ciltte bir araya geliyor. İthaki Yayınları etiketiyle okurlarla buluşan eser, kitapseverlerin beğenisini kazanacak.

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Sayfa: 200

SEVGİYİ ŞİDDETLENDİREN KISAKANÇLIK

"Ben karımı seviyorum. O da başkasına gönüllü. Bırakayım da büsbütün sevgilisine mi gitsin? Hayır. Öldüreyim de aşkım toprağa mı gömülsün? Hayır. Sevmek hayatın en büyük lezzetidir. Sevgiyi şiddetlendiren kıskançlık bu tadı arttırıyor. Karım bana ihanet cehenneminin alevleri arasında cennetin gül bahçelerini gösteriyor. Cennetin lezzetlerini cehennemin alevleriyle karıştırarak beni öldürüp öldürüp diriltiyor. Ben bu anlatılmaz zevkin alevleri içinde Âşık Kerem gibi tüterek yanıyorum."

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



