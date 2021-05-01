Fransız yazar George Peres'in Kayboluş romanı yazarın kitap yazma kurallarını ters yüz eden cinsten. Zira, Kayboluş'ta tek bir "e" harfi bulamazsınız.

7 Mart 1936’da Paris’te dünyaya gelen Perec, 2. Dünya Savaşı’nda babası öldürülerek yetim kaldı.

Almanya’nın Fransa’yı işgale başlamasıyla akrabaları tarafından kırsal bölgeye götürülerek korunma altına alındı. 1942’de annesi Almanya'ya ait toplama kampında ölünce iyice çaresiz kaldı.

Yaşadığı zorlu hayat, yazdığı kitaplara ilham kaynağı oldu. Eserlerinin çoğunda hayatında kesitler sunan George Perec, 1969 yılında Kayboluş adlı romanını yazdı.

Kitabın en önemli özelliği yazarın hiç "E" harfi kullanmamasıdır. Dünya edebiyatında hiçbir örneği bulunmayan roman yayımlandığında büyük tatışmalara neden oldu.

EDEBİ BAŞARI

Yaklaşık 350 sayfa olan roman edebi başarı açısından gereken övgüyü fazlasıyla hak ediyor. Kayboluş, halen yetkin edebiyat eleştirmenlerinin tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Hepsinin sorduğu ortak soru, bir yazar ünlü ve sesli olan “e” harfini kullanmadan ortaya nasıl bir edebi metin çıkartmıştı.

Kimi eleştirmenler Kayboluş’un ortaya çıkışını yazarın kaybolan annesi için yazdığı görüşünde hemfikirler.

Öte yandan Georges Perec, romanı yazarken mi bunu düşündü yoksa kitap yayımlandıktan sonra mı e’yi romandan çıkarttı sorusu tartışılan bir diğer konu...

Yazar, 1982’den beri hayatta olmadığından maalesef bu sorunun cevabını öğrenemeyeceğiz.

DENEYSEL ROMAN

Romana başladığımda açıkçası biraz zorlandım; ama ilerleyen sayfalarda bu zorluk geçti ve kitap akıp gitti. Romanın bölüm sayısı tesadüfe bakın ki Fransız alfabesinin harf sayısıyla aynı: 26

Deneysel türde yazılan roman hakkında, yazar Enis Batur’un "e harfi kullanmadan yazdığı görüşlerini vermek isterim:

"HİNOĞLU HİN BİR KİTAP"

"Bu kitapta can alıcı ortak noktaya sahip sayısız sözcük kullanılmamıştır. Kayboluş’ta ‘altıncı harfin’ romana hiç sızmayacağı bir yapı kurmuştur yazar. Büyük paradoks, çok sık karşılaşılan bir harfin asla okur karşısına çıkmayacağı bir roman yazmaya soyunan yazarın adında dört posta harfin bulunması. Daha büyük paradoks, inanılması güç bir ön kuraldan yola çıkmış olmasına karşın, romancının son yarım yüzyılın başyapıtlarından birini yaratması. Kayboluş, harfin sayıyla çarpıştığı, sıfırla sonsuzun birbirini hırpaladığı bir yazı okulunun, Oulipo’nun doruk noktalarından biri. Kayboluş, lirik, akıl dolu, hinoğlu hin bir roman."





Georges Peres

KAYBOLUŞ...

Romanın ana konusunu oluşturan birbiri ardında ortadan kaybolan arkadaşların hikâyeleridir. Yazar karakterleri yalnızca tasvir etmiyor aynı zamanda tahlil de ediyor. Bir bilim adamının deneğini incelediği gibi, karakterlerini; sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik yönleriyle de ele alıyor.

Ana karakter Anton Sliharf arkasında bir mektup bırakarak ansızın ortadan kaybolur. Onu aramaya başlayan arkadaşlarını ise büyük bir gizem beklemektedir.

Bu kayboluş aynı zamanda Anton’nun arkadaşlarının karşılaşacakları olaylar zincirinin ilk halkasını oluşturur.

Gerçek, kurgu ve maceranın iç içe geçtiği Kayboluş’u mutlaka okuyun. Temposu hiç düşmeyen romanın okuyucularına büyük sürprizleri var.

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ergul.tosun@ensonhaber.com