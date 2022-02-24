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    İclal Aydın, Üç Kız Kardeş romanını anlattı

    İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan üç kız kardeş dizisinden bahsetti
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 09:05
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    İclal Aydın, Üç Kız Kardeş romanını anlattı

    Kitapları merakla beklenen yazarlardan biri olmasının yanı sıra oyunculuk kariyeriyle de büyük başarılar kazanmış İclal Aydın, gazeteci Fulya Soybaş ile eserini, yayına giren televizyon programını ve özel hayatına dair bilinmeyenleri paylaştı.

    Pandemiden önce Urla’da köy hayatı yaşamaya başladığını söyleyen ünlü oyuncu salgından büyükşehirlerde yaşayan insanlar kadar etkilenmediğini ve bu süreci üreterek geçirdiğini anlattı.

    "ÖZLEDİĞİM BABA-KIZ İLİŞKİSİNİ YAZDIM"

    İclal Aydın, yayınlandığın andan itibaren büyük bir takipçi kitlesi yaratan eserden "Özlediğim baba, kız kardeşlik ilişkileri ve insanları yazdım" sözleriyle bahsediyor. Çekim sürecinden ve sette yaşanılanlardan bahseden oyuncu, dizi ekibinin çekimlerin yapıldığı Ayvalık ilçesine gittikleri ilk andan itibaren bölgeyle uyum yakaladığından bahsetti.

    İclal Aydın, Üç Kız Kardeş romanını anlattı #1

    "AYVALIK BİZE TORPİL GEÇTİ"

    "Ayvalık bize torpil geçti. Kapısından girdiğimiz ilk ev ile anlaştık" dedi. ‘"Ayvalık çok güzel ancak çok soğuk. Çekimler yapılırken kat kat giyinmek zorunda kalıyoruz. Ekranda göründüğü kadar kilolu değilim. Havalar soğuk’" diye ekledi.

    İclal Aydın, Üç Kız Kardeş romanını anlattı #2

    ÜÇ KIZ KARDEŞ

    İclal Aydın, naif bir hikâye olarak tanımladığı ‘Üç Kız Kardeş’ romanını geçirdiği bu dönemin meyvesi olarak görüyor. İclal Aydın, yayınlandığın andan itibaren büyük bir takipçi kitlesi yaratan eserden “Özlediğim baba, kız kardeşlik ilişkileri ve insanları yazdım” sözleriyle bahsediyor. Çekim sürecinden ve sette yaşanılanlardan bahseden oyuncu, dizi ekibinin çekimlerin yapıldığı Ayvalık ilçesine gittikleri ilk andan itibaren bölgeyle uyum yakaladığından bahsetti



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