İclal Aydın'dan umutları hatırlatan bir roman: Bunu Sen Oku Edebiyatımızın önde gelen yazarlarından olan İclal Aydın yazmaya, üretmeye devam ediyor. Yazarın okurları tarafından merakla beklenen yeni romanı: Bunu Sen Oku...

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Gazeteci, yazar, oyuncu İclal Aydın’ın merakla beklenen yeni kitabı Bunu Sen Oku raflarda yerini aldı. Oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın yeni romanı okurlarını heyecanlandırdı. Uzun zamandır üzerinde çalıştığı romanını yayınlayan Aydın'ın elinden çıkan yepyeni bir kitap daha okuyacaksınız.

Üç Kız Kardeş romanıyla büyük çıkış yakalayan İclal Aydın, ustalıklı eserlerine bir yenisini daha ekledi. Artemis Yayınları tarafından basılan bu romanı çok seveceksiniz.

Yazarın hayatında iz bırakan anılarını ve anlarını kaleme aldığı kitap, yazdıkları, anlattıkları ve izlettikleriyle bir sürü kişiye dokunan birinin sıradan olmayan, hem ışıl ışıl hem de çok yokuşlu, emek verilmiş hayatına farklı bir yolculuk sunuyor.

Tamamlanan hikayeler

Gittiği her yerde kendine yeni bir hayat kurabilen ama sahip olduğu dostlukları, değerleri her yere yanında götüren, yeniden başlamaktan vazgeçmeyen, umudunu, iyimserliğini, direncini ve hayallerini koruyan bir yazarın okurlarına yazdığı bu mektuplar, okuyan herkese ilham verecek.

Heykeltıraş Ozan Ünal’ın benzersiz çizimleriyle anlamı daha da tamamlanan hikayeler...

Umutları hatırlatan kitap

Bunu Sen Oku’yu bir anı kitabından çok bir anımsama kitabı haline getiriyor. Geçmiş güzel günleri, alınacak dersleri, saklanacak değerleri, tutunulacak umutları hatırlatan bir kitap Bunu Sen Oku.

Bunu Sen Oku, başarının zirvesini de hayallerinin sayısız kez yerle bir olmasını da görmüş birinin unutuşa direnen, inancını koruyan sözleriyle yazılmış bir hayat şarkısı.

İclal Aydın, heykeltıraş Ozan Ünal’ın benzersiz hayal gücüyle yarattığı çizimler eşliğinde anılarının izlerini sürse de, aslında çocukluk hüzünlerine, ısrar ettiği hatalarına, hevesine ve hayallerine şefkat gösterebilen herkesin hikayesi bu.

Okura yazılmış bir mektup

Her düştüğünde yerden bir avuç toprakla ve yenilenmiş olarak ayağa kalkmaktan, kalbine bir şans daha vermekten yorulmayan; pişmanlığa değil gönlünce yaşamış olmanın huzuruna sığınan bir yazarın kaleminden geleceğe ve okura yazılmış bir mektup.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com