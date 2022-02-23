İclal Aydın'ın sevilen kitabı: Üç Kız Kardeş

Sevilen yazar İclal Aydın'ın çok okunan romanı Üç Kız Kardeş, okurlar tarafından çok beğenildi.

Diziye uyarlanan üç kız kardeşin hikayesi, İclal Aydın'ın sevilen romanı aynı başarıyı dizide de gösterdi. Dün ilk bölümüyle ekranlara gelen dizi, izleyenler tarafından tam not aldı.

Aynı adla diziye uyarlanan Üç Kız kardeş, İclal Aydın'ın nitelikli kaleminin ürünüdür.

Bir zamanlar, bir ülkenin en güzel denizine bakan bir evde üç kız kardeş yaşardı. İsimleri Türkân, Dönüş ve Derya idi. Babaları Sadık Bey ve anneleri Nesrin Hanım’la birlikte geceleri kucak kucağa oturur, gelecekte onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlardı.

TÜRKAN, DÖNÜŞ, DERYA...

Türkân, Dönüş ve Derya’nın, Ayvalık’ın çam kokulu sokaklarında geçen masal gibi çocukluğu, onları yetişkin dünyasının acımasızlığına hazırlamamıştı belki. Hiçbir hayatın, hiçbir seçimin göründüğü kadar kolay olmadığını, bazen en büyük, en akla gelmeyecek sırların en güvendiklerimizin kalbinde saklandığını, en korkulacak hastalıkların gün gelip geçmişi derleyip toplayabileceğini anlamak zaman istiyordu.

Ve zamanın ilaç olmadığı bir yara var mıydı dünyada?

İYİLEŞMENİN YOLCULUĞU

Ayvalık’ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin yolculuğu…

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