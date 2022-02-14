II. Abdülhamid'in kullanımını yasakladığı 'mim' harfinin hikayesi

Prof. Dr. İlhami Yurdakul’u bir harfin peşine düşüren olayın çıkış noktası, Osmanlı arşivlerindeki belgelerden birinde rastladığı II. Abdülhamid'in bir emri olur.

Bilecik Şeyh Edebalı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul’un bu soruların peşinde geçirdiği 20 yıllık çalışması kitap oldu:

Bir Harf Bir Medeniyet: Mim Kitabı.

“Bir Harf Bir Medeniyet” kitabı tek bir harfin bile araştırma konusu olabileceğini, hakkında zengin malzemelerin bulunabileceğini ve alana özgün katkı sunabileceğini gösteriyor.

Kültür tarihini “mim” perspektifinden, belgeler ve görseller eşliğinde okumak isteyenler için vazgeçilmez bir çalışma.

Sultan II. Abdülhamid'in, sadrazamın arzlarında mim rumuzu yerine ismini bizzat yazmasına dair verdiği emirden sadrazam ciddi şekilde rencide olur ve olay siyasi bir krize dönüşür.

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"MİM"

Timaş Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluşan Bir Har Bir Medeniyet: Mim Kitabı’nda Prof.Dr. İlhami Yurdakul, arşiv belgelerinde rastladığı bu olayın peşine düşerek “mim” harfinin tarihteki serüvenine odaklanıyor.

Yirmi yıllık uzun bir çabanın ürünü olan eserde Yurdakul, hemen hemen bütün alt disiplinlerde “mim” harfinin ne anlama geldiğini ve nasıl kullanıldığını üst düzey bir araştırma ile okurların beğenisine sunuyor.

HARF MONOGRAFİSİ

Tarih yazınında orijinal bir bakış açısı ortaya koyan Yurdakul, tarihi “mim” süzgecinden geçirip, yazının tarihinden başlayarak bir medeniyetin adeta kültürel haritasını çiziyor.

Sanattan edebiyata, siyasetten tasavvufa, eğitimden bürokrasiye, mistisizmden rüya tabirlerine, ebcet hesabından gizli teşkilatlara kadar pek çok alt disiplinde kullanılan “mim” harfi, ilk defa bir harf monografisi olarak bir arada.

BAZI SORULAR...

Okuyucuların kitapta cevabını bulacağı birbirinden ilginç konu başlıklarından bazıları şöyle:

Kurtuluş Savaşı’nda kurulan “mim grubu”nun işlevi ne olmuştur?

İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin arasında kullanılan “mim” rumuzunun işlevi nedir?

Resmi belgelerde ve bürokraside “besmele”, “bihi”, “hu” ve “mim” rumuzları ne anlamlara gelmiştir?

Orduda, maliyede, müftülüklerde merkez bürokrasisinde “mim” hangi anlamlarda kullanılmıştır?

Sultan II. Abdülhamid, sadrazamın mühür ve mim rumuzu kullanmasını neden yasaklamıştır?

Matbaada “mim başı” ve “mim uzatmak” deyimi nedir? Musikide “mim rumuzu” nedir? Hat sanatında “mim” nedir? Edebiyatta sevgilinin ağzı neden “mim”e benzetilmiştir?

Tasavvufta “mim” harfinin, “mim perdesi” denen kavramın ve “yedi mim duası”nın önemi nedir?

Rüya tabirlerinde “mim” hangi anlamlara gelmektedir?