İki Terapistin Terapi Notları ve Mucize Çocuk kitapları

İki Terapistin Terapi Notları’nda bahsedilen stratejiler çok derin ama aynı zamanda 50 dakikalık bir psikoterapiden çok daha ucuza mal olan bir pratiklik ve uygulanabilme anlayışı taşıyorlar.

Son yıllarda psikoloji ve psikiyatri alanlarında çok büyük değişiklikler oldu. Bunlardan en belirgin olanı ise terapi sürecini daha az karmaşık ve daha az gizemli hale getirebilmek.

Hafta sonuna yaklaştığımız şu günlerde Yakamoz Yayınları'ndan raflarda yerini alan iki yeni kitabı sizlere sunmak isityorum.

Bu nedenle çözüm odaklı terapi anlayışına sahip bu kitap, her yaştan her kesimden insanın günlük sorunlarına ışık tutabilecek, faydalı bir rehber görevi görüyor ve okuyucuya yalnız olmadığını hissettiriyor. Unutmayın ki sorunlarını tek başınıza çözmeye çalışmak zorunda değilsiniz.

Zor bir işi bu kadar akıllıca ve anlaşılabilir bir şekilde açıklamak, bunu yapmak bir nevi mucizedir. Dr. Lazaruslar, yaygın olarak görülen 100’den fazla sorunla uğraşmışlardır.

STRATEJİLERİN DERİNLİĞİ

İki Terapistin Terapi Notları’nda bahsedilen stratejiler çok derin ama aynı zamanda 50 dakikalık bir psikoterapiden çok daha ucuza mal olan bir pratiklik ve uygulanabilme anlayışı taşıyorlar.

Sayfa: 256

ÇÖZÜM ODAKLI ÖNERİLER

Çözüm odaklı öneriler ise oldukça eğlenceli. Bu kitabı eline alıp ilk kez okuyacak kişi, önerilen şeyleri yapamamanın neredeyse imkânsız olduğunu keşfedecektir.

ROB HARRELL - MUCİZE ÇOCUK

Rob Harrell’ın gerçek hayat hikâyesine dayanarak yazdığı bu kitap, yediden yetmişe herkese hayata göz kanseriyle savaşan ufak bir çocuğun gözünden bakmayı ve önemsiz sandığımız pek çok şeyin aslında ne kadar önemli olduğunu öğretiyor.

Sayfa: 288

ZORLUKLAR BAŞA ÇIKMAK

Ayrıca zorluklarla başa çıkmak için ihtiyacımız olan gücün önce içimizde, sonra ailemizde ve dostlarımızda saklı olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com