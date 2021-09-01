İki yazar iki portre: Şenay Akdemir ve Lütfiye Aydın

Türk edebiyatının iki ismi Şenay Aydemir ve Lütfiye Aydın'ın yazı ve hayatlarına bir bakış...

İki kadın yazar, iki usta yazar iki kalem emekçisi... Şenay Akdmeir ve Lütfiye Aydın'nın hayatlarına ve edebi anlayışlarına kısa bir bakış...

ŞENAY AYDEMİR

1975’te Şavşat’ta doğdu. Üniversite öncesi eğitimini Bafra’da tamamladı. 1992’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde üniversite eğitimine başladı. 1997’de üniversite eğitimini yarım bırakarak gazeteciliğe atıldı. Sinema yazıları yazmaya üniversite yıllarında yayınına katkıda bulunduğu öğrenci gazetesinde başladı. 1997-2014 yılları arasında sırasıyla Evrensel, Referans ve Radikal gazetelerinde çalıştı. Evrensel Kültür, Milliyet Sanat, Arka Pencere ve Altyazı başta olmak üzere birçok dergide eleştirileri yayımlandı. 60’ların Türk Sineması, 70’lerin Türk Sineması, Reha Erdem Sineması: Aşk ve İsyan ve Marka Takva Tuğra kitaplarına yazılarıyla katkı sundu. Birçok film festivalinde jüri üyeliği yaptı.

LÜTFİYE AYDIN

949 yılında Gaziantep’te doğ­du. İlk ve orta öğ­­renimini bu kentte tamamladı. 1972’de İzmir Buca Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nü bitirdi. 1982 yılına kadar değişik kentlerde Türk Dili ve Edebiyatı öğret­men­liği yaptı. 1982’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Film Radyo ve Te­le­viz­yon ile Eğitim Merkezi’ne girdi. Burada eği­tim filmleri için se­naryolar yazarken bir yandan da öyküler ka­leme aldı. 1985’te ilk kitabı İkili Yalnızlık’ın çevirisi için Almanya’ya git­ti, Essen Üniversitesi Türkoloji Kürsüsü’nde çeviri çalışmalarında bulundu.

Aynı yıl memuriyetten ayrıldı, Ankara Radyosu’na yirminin üzerinde drama programı yazdı. 1991’de FRTEM’e tekrar başladı. Belgeseller, çok sayıda rad­yo oyunu kaleme aldı. Dramaturg olarak çalıştığı kurumdan 2000 yılında emekli oldu.





İLK KİTABI: İKİLİ YALNIZLIK

İlk kitabı İkili Yalnızlık’ı (öykü, 1985), Cemre (Öykü, 1991), Sengin Semai Bir Ölüm (öykü, 1992), Ölüm Er­ken Bir Akşamdır (öykü, 1993), Kül Tablet (an­latı, 1997), Tsu­na­mi (öykü, 1998 - Kültür Bakanlığı Öykü Bü­yük Ödülü) izledi. Yazdığı Arkası Yarın programlarından birkaçı şunlar­dır: Bin Yıllık Beste (Tamburi Cemil Bey’in yaşamı), Gizli Bir Ka­dın Ozan (Asım Bezirci’ye göre ilk işçi kadın şairimiz Ne­zi­he Yaşar Bükülmez’in yaşamı), Güneşin Çocukları (Gaziantep sa­vunmasından bir kesit. Arkası Yarın Yarışması Birinci­lik Ödü­lü), Ah O Yemen’dir (Osmanlı’nın Yemen’den çekilmesi). Lüt­fiye Aydın Ankara’da yaşıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için ileitşim:

ergul.tosun@ensonhaber.com