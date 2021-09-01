- Haberler
- Kitap Haberleri
- İki yazar iki portre: Şenay Akdemir ve Lütfiye Aydın
İki yazar iki portre: Şenay Akdemir ve Lütfiye Aydın
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 13:01
İki kadın yazar, iki usta yazar iki kalem emekçisi... Şenay Akdmeir ve Lütfiye Aydın'nın hayatlarına ve edebi anlayışlarına kısa bir bakış...
ŞENAY AYDEMİR
1975’te Şavşat’ta doğdu. Üniversite öncesi eğitimini Bafra’da tamamladı. 1992’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde üniversite eğitimine başladı. 1997’de üniversite eğitimini yarım bırakarak gazeteciliğe atıldı. Sinema yazıları yazmaya üniversite yıllarında yayınına katkıda bulunduğu öğrenci gazetesinde başladı. 1997-2014 yılları arasında sırasıyla Evrensel, Referans ve Radikal gazetelerinde çalıştı. Evrensel Kültür, Milliyet Sanat, Arka Pencere ve Altyazı başta olmak üzere birçok dergide eleştirileri yayımlandı. 60’ların Türk Sineması, 70’lerin Türk Sineması, Reha Erdem Sineması: Aşk ve İsyan ve Marka Takva Tuğra kitaplarına yazılarıyla katkı sundu. Birçok film festivalinde jüri üyeliği yaptı.
LÜTFİYE AYDIN
949 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu kentte tamamladı. 1972’de İzmir Buca Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nü bitirdi. 1982 yılına kadar değişik kentlerde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. 1982’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Film Radyo ve Televizyon ile Eğitim Merkezi’ne girdi. Burada eğitim filmleri için senaryolar yazarken bir yandan da öyküler kaleme aldı. 1985’te ilk kitabı İkili Yalnızlık’ın çevirisi için Almanya’ya gitti, Essen Üniversitesi Türkoloji Kürsüsü’nde çeviri çalışmalarında bulundu.
Aynı yıl memuriyetten ayrıldı, Ankara Radyosu’na yirminin üzerinde drama programı yazdı. 1991’de FRTEM’e tekrar başladı. Belgeseller, çok sayıda radyo oyunu kaleme aldı. Dramaturg olarak çalıştığı kurumdan 2000 yılında emekli oldu.
İLK KİTABI: İKİLİ YALNIZLIK
İlk kitabı İkili Yalnızlık’ı (öykü, 1985), Cemre (Öykü, 1991), Sengin Semai Bir Ölüm (öykü, 1992), Ölüm Erken Bir Akşamdır (öykü, 1993), Kül Tablet (anlatı, 1997), Tsunami (öykü, 1998 - Kültür Bakanlığı Öykü Büyük Ödülü) izledi. Yazdığı Arkası Yarın programlarından birkaçı şunlardır: Bin Yıllık Beste (Tamburi Cemil Bey’in yaşamı), Gizli Bir Kadın Ozan (Asım Bezirci’ye göre ilk işçi kadın şairimiz Nezihe Yaşar Bükülmez’in yaşamı), Güneşin Çocukları (Gaziantep savunmasından bir kesit. Arkası Yarın Yarışması Birincilik Ödülü), Ah O Yemen’dir (Osmanlı’nın Yemen’den çekilmesi). Lütfiye Aydın Ankara’da yaşıyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için ileitşim:
ergul.tosun@ensonhaber.com