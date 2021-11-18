İkinci Yeni Şiir Akımı'nın öncüsü İlhan Berk'in 103'üncü doğum yılı

Bugün Türk şiirinin usta şairi İlhan Berk'in doğum yılı. Şairi sevgi ve saygıyla anıyoruz.

İkinci Yeni hareketinin öncülerinde olan İlhan Berk, 103 sene önce bugün dünyaya geldi. Yazdığı şiirlerle pek çok kesimin sevgisini kazanan İlhan Berk'e iyi ki doğdun diyoruz.

Sevgiyle..

İlhan Berk, 18 Kasım 1918’de Manisa’da, Hesna Hanım ve Veli Bey’in altıncı ve son çocukları olarak dünyaya geldi.

İlhan Berk, orta öğrenimine Manisa’da başladı; Balıkesir Necatibey Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Ancak yoksulluk nedeniyle çalışması da gerekiyordu ve okula ara vermek durumunda kaldığı bir dönem oldu.

İKİNCİ YENİ'NİN ÖNDE GELEN ŞAİRİ

İlk şiirleri Yeni Doğuş, Uyanış, Varlık, Ses gibi dergilerde çıktı. İlk kitabı, İstanbul’dan itibaren toplumcu şiirin önemli temsilcilerinden biri olarak adı öne çıktı.

1954’ten itibaren İkinci Yeni tarzında şiirler yazmaya başladı, 'Salt Şiir' dediği bu tarzı savunan yazılar yazdı. Galile Denizi kitabından sonra, İkinci Yeni’nin en çok anılan şairlerinden biri oldu.





MODERNİST ŞİİRİN ÖNCÜSÜ

1960’ların başından itibaren peş peşe yayınladığı kitaplarıyla, "şiirin 40 türlü yazılabileceğini gösterdi. Dilin tüm olanaklarını deneyerek modernist şiirin ufkunu genişletti.

Kadim uygarlıklardan cinselliğe, nesnelerden şehirlere, şifalı otlardan şairlere kadar her şeyi şiirin alanına dahil etti.

1982’de yayınlanan otobiyografisi Uzun Bir Adam'dan sonra günlüklerini, kendine özgü bir türe dönüştürdüğü defterlerini kitaplaştırmaya başladı.

Türünün tek örneği Şifalı Otlar Kitabı'nda doğaya bakışını saydamlaştırdı.

İLHAN BERK ÖLDÜ

1985’te yayınlanan Galata ve 1990’da yayınlanan Pera kitaplarıyla İstanbul’un kent belleğini kayda geçirdi. Şiir anlayışını anlattığı yazılarını ve aforizmalarını Poetika ve Logos'ta bir araya getirdi. Hazırladığı şiir antolojilerinin yanı sıra Ezra Pound, Rimbaud gibi şairleri Türkçeye çevirdi.

Ünlü şair 28 Ağustos 2008'de hayatını kaybetti.