İlber Ortaylı, yaşam öyküsünü Zaman Kaybolmaz kitabında anlatıyor

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kaleme aldığı yeni kitabı Zaman Kaybolmaz, ünlü tarihçinin önemli hayat tecrübelerinden oluşuyor. Zaman Kaybolmaz, Ortaylı'nın kendi yaşam öyküsüdür aynı zamanda...

Tarih ve tarihçilik denilince akla ilk gelen isimlerden olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, yazmaya, üretmeye devam ediyor. Zaman Kaybolmaz kitabı da bu ürünlerden biridir.

Ortaylı'nın kendi hayat tecrübelerinden yola çıkarak yazdığı bu kitapta pek çok detaya ulaşacaksınız. Ünlü tarihçinin gençlere ve yetişkin okurlarına tavsiyeleri var. Ortaylı tavsiyler vermekten yetinmiyor aynı zamanda kendi hayat öyküsü de derinlemesine anlatıyor.

Söyleşi tarzında yazılan Zaman Kaybolmaz'ı roman tadında okuyacaksınız...

Yaşam tecrübesini paylaşmayı seven, zamanı koklayan ve her yaşında kendisine ayrı ödevler çıkaran, İstanbul âşığı nadide bir entelektüel İlber Ortaylı. O, Türk tarihçiliğinin dünyadaki en önemli isimlerinden biri olarak sadece tarihseverler için değil, ömrünü güzel biçimde yaşamak isteyenlere de bir rehber oldu daima.

Sayfa: 592

Yaşam öyküsü

İlber Ortaylı’nın yaşamöyküsünü okurlara sunan Zaman Kaybolmaz, nehir söyleşi lezzetini her yaştan okura tattırırken bir tarihçinin çocukluğunu, eğitim hayatını, yetiştiği iklimi, çevresindeki mizaçları, tutkuya dönüşmüş meşgalelerini, değişen şehirlere ve ülkelere dair gözlemlerini, kısacası hayatın bütününe olan yaklaşımını da ortaya seriyor.

Tecrübeler kitabı

Bu anlamda bir tecrübeler kitabı olarak da okunabilir. Zaman Kaybolmaz’ın sayfalarını çeviren tüm okurlar; İlber Ortaylı’nın engin anılar yumağını çözerken kendi hayatlarına eşsiz pratikler kazandıracak, yaşama daha farklı bir pencereden bakma imkânı bulacak, böylece daha anlamlı bir hayatın peşinden gidecekler hiç şüphesiz…

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