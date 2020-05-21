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    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    73. yaş gününde İlber Hoca’yı, “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?” kitabında verdiği yaşam öğütlerinden alıntılar ve kitap önerileri ile kutluyoruz…
    • Özel İçerik
    • 21.05.2020 - 16:16
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    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Bugün İlber Hoca, 73 yaşında. O, en güzel kitaplarla kutlanır diye düşündüm. İlber Ortaylı, kendisi adeta kitap gibi bir adam. Onun önerdikleri muhakkak okunmalı. “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?” adını verdiği son kitabında önerdiği kitaplara bir göz atalım dedim. Bakalım kaç tanesini okudunuz, kendinizi şöyle bir test edebilirsiniz. Yorumlara da en beğendiğiniz İlber Ortaylı önerisi kitabı paylaşabilirsiniz.

    İyi ki doğdun İlber Ortaylı!

    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

    Kitap önerilerine geçmeden önce İlber Hoca’dan yaşam önerilerine bir göz atalım. Siz en çok hangi uyarısına kulak verdiniz kitabı okuduğunuzda?

    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    İlber Hoca diyor ki:

    - Hayat telaşından kaç yaşınıza geldiğinizi fark etmiyorsunuz.

    *

    - Ne yaşadıysanız yüzünüze yansır. İnsanın yüzü bir kitap gibi okunabilir. İfadeniz bomboşsa da hiç bir şey yaşamadığınız fark edilir. Bundan kurtulmak mümkündür; yaşayın, monotonluktan uzaklaşın, gezin, görün, keşfedin başkalarıyla ilgilenin, okuyun, sevin. Bunları dolu dolu yapın ki izleri yüzünüze yansısın. Yüzünüz ifadesiz kalmasın.

    *

    - Semerkand'ı, Floransa'yı, Buhara'yı, Roma’yı ve Kudüs’ü görmeden ölmeyin.

    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    - Farklı insanlar arayıp bulun, dünyanız değişsin.

    *

    - Kimsenin sizi bulmasını beklemeyin; nitelikli insanları siz arayın! Ben insanları arar bulurum. İyi hocalardan eğitim almak için bizzat çok uğraşmışımdır. Neticede kimse gelip beni keşfetmedi. Kimsenin gelecek hali de yoktu.

    *

    - Dilinizi, intibaınızı, tecrübe ve görgünüzü geliştiren; dünyaya bakışınızı değiştiren insanlar önemlidir. Onlarla bir araya gelmeye gayret ediniz; sonra oradan başka yere geçersiniz, sabit kalmanız şart değildir.

    *

    - Cesur olun. Kendinizi rahat hissettiğiniz alanın dışında bir pencere açın. O pencereyi açıp dışarıda farklı dünyalar görebilirseniz, bir eşiği de atlamış olursunuz.

    *

    - Yüzünüz her zaman yaşadıklarınızın aynasıdır. Olgun ve bilge bir çehre edinmeniz dileğiyle...

    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Osmanlı İmparatorluğu

    Halil İnalcık

    Kronik Kitap

    S.: 864

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    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Doğu - Batı Divanı

    Johann Wolfgang von Gothe

    Ötüken Neşriyat

    S.: 530

    Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Hafız Dîvânı

    Hafız-ı Şirazî

    İş Bankası Kültür Yay.

    S.: 476

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    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    İnce Memed

    Yaşar Kemal

    Yapı Kredi Yay.

    S.: 448

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    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Dîvân

    Fuzûlî

    Ayrıntı Yay.

    S.: 480

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    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Timurlenk

    Beatrice Forbes Manz

    Kronik Kitap

    S.: 352

    Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    İslam Uygarlıkları Tarihi

    Corci Zeydan

    İletişim Yay.

    S.: 758

    Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Bir Ortadoğu Tarihçisinin Notları

    Bernard Lewis

    Arkadaş Yay.

    S.: 448

    Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Savaş ve Barış

    Lev Nikolayeviç Tolstoy

    İletişim Yay.

    S.: 1823

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    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Kral Lear

    William Shakespeare

    Remzi Kitabevi

    S.: 200

    Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Yüzbaşının Kızı

    Aleksandr Sergeyeviç Puşkin

    Yapı Kredi Yay.

    S.: 128

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    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Vanya Dayı

    Anton Pavloviç Çehov

    İmge Kitabevi

    S.: 76

    Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Madam Bovary

    Gustave Flaubert

    Can Yay.

    S.: 408

    Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Savaş Günlükleri

    Kont Galeazzo Ciano

    Kronik Kitap

    S.: 640

    Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Semerkant

    Amin Maalouf

    Yapı Kredi Yay.

    S.: 256

    Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Puslu Kıtalar Atlası

    İhsan Oktay Anar

    İletişim Yay.

    S.: 238

    Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Milli Mücadele Başlarken

    M. Tayyib Gökbilgin

    Kronik Kitap

    S.: 688

    Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Suyu Arayan Adam

    Şevket Süreyya Aydemir

    Remzi Kitabevi

    S.: 488

    Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Yeniçeriler

    Reşad Ekrem Koçu

    Doğan Kitap

    S.: 400

    Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Yavuz Sultan Selim

    Feridun M. Emecen

    Kapı Yay.

    S.:432

    Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Devlet-i Aliyye - cilt 1 (4 cilt bakınız)

    Halil İnalcık

    İş Bankası Kültür Yay.

    S.: 377

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    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Sultan Alp Arslan - Fethin Babası

    Cihan Piyadeoğlu

    Kronik Kitap

    S.: 256

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    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Bûstan

    Sâdî-i Şirâzî

    Ayrıntı Yay.

    S.: 672

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    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Karamazov Kardeşler

    Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

    İletişim Yay.

    S.: 1002

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    İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

    Kambur

    Şule Gürbüz

    İletişim Yay.

    S.: 92

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    *

    Damla Karakuş

    [email protected]

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