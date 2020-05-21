İlber Ortaylı’nın önerdiği 25 kitap

73. yaş gününde İlber Hoca’yı, “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?” kitabında verdiği yaşam öğütlerinden alıntılar ve kitap önerileri ile kutluyoruz…

Bugün İlber Hoca, 73 yaşında. O, en güzel kitaplarla kutlanır diye düşündüm. İlber Ortaylı, kendisi adeta kitap gibi bir adam. Onun önerdikleri muhakkak okunmalı. “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?” adını verdiği son kitabında önerdiği kitaplara bir göz atalım dedim. Bakalım kaç tanesini okudunuz, kendinizi şöyle bir test edebilirsiniz. Yorumlara da en beğendiğiniz İlber Ortaylı önerisi kitabı paylaşabilirsiniz.

İyi ki doğdun İlber Ortaylı!

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Kitap önerilerine geçmeden önce İlber Hoca’dan yaşam önerilerine bir göz atalım. Siz en çok hangi uyarısına kulak verdiniz kitabı okuduğunuzda?

İlber Hoca diyor ki:

- Hayat telaşından kaç yaşınıza geldiğinizi fark etmiyorsunuz.

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- Ne yaşadıysanız yüzünüze yansır. İnsanın yüzü bir kitap gibi okunabilir. İfadeniz bomboşsa da hiç bir şey yaşamadığınız fark edilir. Bundan kurtulmak mümkündür; yaşayın, monotonluktan uzaklaşın, gezin, görün, keşfedin başkalarıyla ilgilenin, okuyun, sevin. Bunları dolu dolu yapın ki izleri yüzünüze yansısın. Yüzünüz ifadesiz kalmasın.

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- Semerkand'ı, Floransa'yı, Buhara'yı, Roma’yı ve Kudüs’ü görmeden ölmeyin.

- Farklı insanlar arayıp bulun, dünyanız değişsin.

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- Kimsenin sizi bulmasını beklemeyin; nitelikli insanları siz arayın! Ben insanları arar bulurum. İyi hocalardan eğitim almak için bizzat çok uğraşmışımdır. Neticede kimse gelip beni keşfetmedi. Kimsenin gelecek hali de yoktu.

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- Dilinizi, intibaınızı, tecrübe ve görgünüzü geliştiren; dünyaya bakışınızı değiştiren insanlar önemlidir. Onlarla bir araya gelmeye gayret ediniz; sonra oradan başka yere geçersiniz, sabit kalmanız şart değildir.

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- Cesur olun. Kendinizi rahat hissettiğiniz alanın dışında bir pencere açın. O pencereyi açıp dışarıda farklı dünyalar görebilirseniz, bir eşiği de atlamış olursunuz.

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- Yüzünüz her zaman yaşadıklarınızın aynasıdır. Olgun ve bilge bir çehre edinmeniz dileğiyle...

Osmanlı İmparatorluğu

Halil İnalcık

Kronik Kitap

S.: 864

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Doğu - Batı Divanı

Johann Wolfgang von Gothe

Ötüken Neşriyat

S.: 530

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Hafız Dîvânı

Hafız-ı Şirazî

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 476

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İnce Memed

Yaşar Kemal

Yapı Kredi Yay.

S.: 448

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Dîvân

Fuzûlî

Ayrıntı Yay.

S.: 480

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Timurlenk

Beatrice Forbes Manz

Kronik Kitap

S.: 352

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İslam Uygarlıkları Tarihi

Corci Zeydan

İletişim Yay.

S.: 758

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Bir Ortadoğu Tarihçisinin Notları

Bernard Lewis

Arkadaş Yay.

S.: 448

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Savaş ve Barış

Lev Nikolayeviç Tolstoy

İletişim Yay.

S.: 1823

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Kral Lear

William Shakespeare

Remzi Kitabevi

S.: 200

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Yüzbaşının Kızı

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin

Yapı Kredi Yay.

S.: 128

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Vanya Dayı

Anton Pavloviç Çehov

İmge Kitabevi

S.: 76

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Madam Bovary

Gustave Flaubert

Can Yay.

S.: 408

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Savaş Günlükleri

Kont Galeazzo Ciano

Kronik Kitap

S.: 640

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Semerkant

Amin Maalouf

Yapı Kredi Yay.

S.: 256

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Puslu Kıtalar Atlası

İhsan Oktay Anar

İletişim Yay.

S.: 238

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Milli Mücadele Başlarken

M. Tayyib Gökbilgin

Kronik Kitap

S.: 688

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Suyu Arayan Adam

Şevket Süreyya Aydemir

Remzi Kitabevi

S.: 488

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Yeniçeriler

Reşad Ekrem Koçu

Doğan Kitap

S.: 400

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Yavuz Sultan Selim

Feridun M. Emecen

Kapı Yay.

S.:432

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Devlet-i Aliyye - cilt 1 (4 cilt bakınız)

Halil İnalcık

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 377

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Sultan Alp Arslan - Fethin Babası

Cihan Piyadeoğlu

Kronik Kitap

S.: 256

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Bûstan

Sâdî-i Şirâzî

Ayrıntı Yay.

S.: 672

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Karamazov Kardeşler

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

İletişim Yay.

S.: 1002

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Kambur

Şule Gürbüz

İletişim Yay.

S.: 92

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Damla Karakuş

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