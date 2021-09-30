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    İlber Ortaylı'nın yıllar önceki şair Nefi yorumu: Öldürülmeyi hak etti

    Tarihçi yazar İlber Ortaylı yıllar önce katıldığı bir televizyon programında, şair Nefi'nin öldürülmesini doğru bulduğunu söyledi.
    • Özel Haber
    • 30.09.2021 - 13:17
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 13:18
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    İlber Ortaylı'nın yıllar önceki şair Nefi yorumu: Öldürülmeyi hak etti

    Çıkışlarıyla, söyledikleriyle çoğu zaman tartışma yaratan tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir televizyon programında Divan Edebiyatı'nın usta hiciv Nefi'nin boğdurularak öldürülmesini doğru bulduğunu açıkladı.

    Ortaylı, "Nefi bana sorarsanız çok ileri gitti ve kafasına odunu iyi yedi" dedi.

    İlber Ortaylı nın yıllar önceki şair Nefi yorumu: Öldürülmeyi hak etti #1

    "DEFALARCA UYARILADI"

    Defalarca uyarılmasına rağmen sivri dilinden ödün vermediğini söyleyen Ortaylı, "Nefi Dördüncü Murad zamanında yaşayan bir şairdi. Çoğu zaman saraya çıkar ve padişaha şiirler okurdu. Ama bazı şiirleri var ki, insanı çileden çıkartıyordu. Bu yüzden defalarca uyarılmasına rağmen, yine hicviler yazdı ve en sonunda kafasına odunla vurularak öldürüldü" ifadelerini kullandı.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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