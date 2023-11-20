İlişkiler, Karma ve Hak Ediş kitabı hayatta bize başka yollar olduğunu gösteriyor Popüler kültür araçlarıyla yaşamımıza dahil olmuş olsa da bu gerçeğe sırtımızı çevirmememiz ve kendi geleceğimizi layıkıyla şekillendirebilmemiz için daha önceki kitaplarında olduğu gibi Bülent Gardiyanoğlu, bizlere başka bir yolun mümkün olduğunu gösteriyor.

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Yaşadığımız ya da istesek de yaşamadığımız pek çok şeyin yalnızca kendi yaptıklarımız/yapmadıklarımız yüzünden değil, köklerimizden, atalarımızdan geldiği konusu üzerine son yıllarda pek çok çalışma yapılıyor ve bütünüyle iyileşebilmek için soyumuzdan gelen karmayı da dengelememiz, dengeleyemiyorsak bağımızı koparmamız gerektiği artık hepimizin kabul ettiği bir gerçek.

Bülent Gardiyanoğlu yeni kitabı İlişkiler, Karma ve Hak Ediş ile geçmişimizden getirmiş olabileceğimiz pek çok olumsuz karmayı farklı ve yaşanmış örnekler üzerinden açıklayarak sırtımıza yük ettiğimiz pek çok şeyden hafiflememiz için bizlere yardımcı oluyor.

Hayatta tekrarlar...

Hayatınızda bir tekrar varsa, mesaj önemlidir. İster sizin kişisel yaşam tecrübenize isterse aile geçmişinize ait bir tekrar olsun, her tekrar bir mesaj taşır. Siz görünceye kadar da daha sert tekrar eder.

Ders biz öğrenene kadar devam eder, mesaj biz onu anlayana kadar gelmeye devam eder. Eğer siz de yaşamınızda bir tekrar, bir döngü görüyorsanız bu kitap bunun kökenini fark etmek ve bundan iyileşerek çıkmak için adım atmanızda yanınızda olacak.

Atalarınızdan gelen aktarımlar, sizi, ilişkilerinizi, soyunuzu nasıl etkiler? Bugün yaşadığın hayal kırıklıkları, ayrılıklar, üzüntü, tükenmişlik ve isteksizlik hissi, hâlâ geçmemiş ve hep aynı kalmış bir geçmişin eseri.

Sayfa: 240

Geçmişten getirilen yükler

İlk fırtınada dağılıp giden ilişkiler, gelmesiyle gitmesi bir olan bereketsiz kazançlar, karşılığı alınamayan yorgunluklar bugünün şartlarının zorluğuyla ilgili değildir sadece, geçmişten getirilen yüklerin tezahürüdür.

Geçmişi değiştirmeden geleceği yazamazsın. Bugün değişmesini istediğin her şey için, eski bir hikâyeyi yeniden yazmalısın. Kul hakkı ödenmeden, yeni bir sayfa açılmaz. Kendine iyi bir gelecek borçlu olanlar, önce geçmişi temize çekmelidir. Nasıl mı? Elindeki kitap, tam da bu sorunun cevabını veriyor.

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ergul.tosun@ensonhaber.com