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    İlk 90 Gün'ün Ardından Sıradaki Hamle çalışmasında liderlik

    Harvard Business Review’in yüzlerce makalesi arasından seçilen Liderlik 2, zamana meydan okuyan fikirlerle günümüz iş dünyasının yoluna ışık tutuyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2021 - 09:38
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    İlk 90 Gün'ün Ardından Sıradaki Hamle çalışmasında liderlik

    Gerçek liderlik, doğuştan gelen karizmanın değil öğrenilebilen becerilerin bir sonucudur.

    Liderliği geliştirmenin yolu, yeni şeyler öğrenmeye ve becerilerinizi geliştirmeye açık olmaktan geçer. Sınırları zorlamayı, hedeflediğiniz kişi olabilmek için çaba göstermeyi gerektirir.

    Liderlik 2’de, alanının en etkili uzmanlarının, performansınızı en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olacak 11 Harvard Business Review makalesini bulacaksınız.

    İLHAM VERİCİ FİKİRLER

    Michael D. Watkins, Herminia Ibarra ve Michael E. Porter gibi isimlerin, kişisel gelişim alanlarını belirleme, çalışanlarınız arasında güven oluşturma, dinamik ve sofistike bir iletişim tarzı geliştirme, organizasyonunuz için doğru liderlik tarzlarını deneme, uyarlanabilir ve stratejik liderliğe geçme, kendinizi bir problem çözücüden gündem belirleyiciye dönüştürme konularındaki ilham verici fikirlerini okuyacaksınız.

    İlk 90 Gün ün Ardından Sıradaki Hamle çalışmasında liderlik #1

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    YÖNETİCİNİN BİLMESİ GEREKENLER

    HBR’s 10 Must Reads, hem yeni hem de deneyimli yöneticiler için muazzam bir kaynak niteliğinde. Kendilerinin ve şirketlerinin büyümesi için büyük fikirler peşinde koşan yöneticilerin daha fazla terlemesine gerek kalmadı. HBR’s 10 Must Reads, her yöneticinin bilmesi gereken en önemli konulara odaklanıyor.

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