İlk 90 Gün'ün Ardından Sıradaki Hamle çalışmasında liderlik

Harvard Business Review’in yüzlerce makalesi arasından seçilen Liderlik 2, zamana meydan okuyan fikirlerle günümüz iş dünyasının yoluna ışık tutuyor.

Gerçek liderlik, doğuştan gelen karizmanın değil öğrenilebilen becerilerin bir sonucudur.

Liderliği geliştirmenin yolu, yeni şeyler öğrenmeye ve becerilerinizi geliştirmeye açık olmaktan geçer. Sınırları zorlamayı, hedeflediğiniz kişi olabilmek için çaba göstermeyi gerektirir.

Liderlik 2’de, alanının en etkili uzmanlarının, performansınızı en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olacak 11 Harvard Business Review makalesini bulacaksınız.

İLHAM VERİCİ FİKİRLER

Michael D. Watkins, Herminia Ibarra ve Michael E. Porter gibi isimlerin, kişisel gelişim alanlarını belirleme, çalışanlarınız arasında güven oluşturma, dinamik ve sofistike bir iletişim tarzı geliştirme, organizasyonunuz için doğru liderlik tarzlarını deneme, uyarlanabilir ve stratejik liderliğe geçme, kendinizi bir problem çözücüden gündem belirleyiciye dönüştürme konularındaki ilham verici fikirlerini okuyacaksınız.

YÖNETİCİNİN BİLMESİ GEREKENLER

HBR’s 10 Must Reads, hem yeni hem de deneyimli yöneticiler için muazzam bir kaynak niteliğinde. Kendilerinin ve şirketlerinin büyümesi için büyük fikirler peşinde koşan yöneticilerin daha fazla terlemesine gerek kalmadı. HBR’s 10 Must Reads, her yöneticinin bilmesi gereken en önemli konulara odaklanıyor.