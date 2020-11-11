İlkin Başar Özal'dan Soğuk Savaş'ın tarihi

Akademsiyen, tarihçi İlkin Başar Özal'ın Soğuk savaş Tarihi adlı kitabı Timaş Yayınları etiketiyle yayınlandı.

Yazdığı tarih kitaplarıyla geniş bşir okur kitlesine ulaşan İlkin Başar Özal, bu çalışmalarına yenisini ekledi. Soğuk Savaş'ın bilinmeyen yönlerini kitabında anlatan Özal, bu alanda önemli bir adım atıyor.

20. yüzyılın ortalarında insanlık, II. Dünya Savaşı denen altı yıl sürmüş bir kâbustan kurtulmuştu. Ancak gökyüzünde karanlık bulutlar dolaşmaya devam ediyordu. Bu kez dünya farklı bir kavramla tanıştı: Soğuk Savaş. baltıklardan Adriyatik'e uzanan Demir Perde ile ayrılan dünya, kırk beş yıl boyunca topyekûn yok olma tehdidinin altında yaşadı.

NELER OLDU...

Bu kırk beş yılda insanlık, Sovyet gulaglarında milyonlarla ifade edilen sayıda canını yitirdi, Amerikan McCarthyciliği döneminde cadı avına maruz kaldı, 38. Paralel'le ayrılan Kore'de kendisiyle hiç ilgisi olmayan bir davada kanını akıttı, Berlin'de bir duvarın arkasına hapsoldu.

Küba'da tırmanan krizle nükleer yok oluşun eşiğinden döndü, Vietnam'da girdiği bataklıktan yıllarca çıkamadı, iki kutup arasına sıkıştırılmaya karşı isyanını çiçek çocuklarla, Beatles'la, Rock and Roll'la haykırdı, uzaya çıktı, Ay'a ayak bastı.

Polonya'da, Macaristan'da, Çekoslovakya'da yeşeren bahar ümitlerinin solduğunu gördü. Ve nihayet bir duvarın yıkılışı bu devrin sonunu getirdi.

GEÇMİŞLE BUGÜN BİR ARADA

İlkin Başar Özal Kısa Soğuk Savaş Tarihi'nde 1945-1990 yılları arasını adeta bir kameranın vizöründen aktarır gibi canlı bir anlatımla sunuyor. Dönemler arası bağlantılar kurarak geçmişle günü bir araya getiriyor.