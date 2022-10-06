İnce Memed romanın yazarı, Yaşar Kemal 99 yaşında

Türk edebiyatının usta ismi olan Yaşar Kemal 99 yaşında. Yaşar Kemal, edebiyatımıza dört ciltlik İnce Memed eserini kazandırdı. Pek çok roman ve hikaye yazan Yaşar Kemal'i saygıyla anıyoruz...

Anadolu coğrafyasını nakış bakış işleyen Yaşar Kemal, Türk edebiyatının öd önd egelen yazarları arasında sayılıyor. Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk yazar olan Yaşar Kemal, 6 Ekim 1923'te Adana'da doğdu. Çocukluğu zorluklar içerisinde geçen Yaşar Kemal, farklı işlerde çalışarak hayatını kazanmaya çalıştı.

Bugün usta romancının 99'uncu doğum yılı...

İyi ki doğdun ve yazdın Yaşar Kemal...

Henüz ortaokul sıralarındayken halk yazınına duyduğu ilgi, onu folklor derlemeleri yapmaya yöneltti. O dönemde şiirleri, Adana Halkevi'nin yayını olan "Görüşler dergisi'nde yayınlandı.

Ortaokulun son sınıfındayken okulu bırakmak zorunda kalarak; ırgatlık, amelebaşılık, pirinç tarlalarında su bekçiliği, arzuhalcilik, öğretmenlik, kütüphane memurluğu gibi işlerde çalıştı.

Bu arada Ülke, Kovan, Millet, Beşpınar dergilerinde şiirleri görüldü. 1951 yılında İstanbul'a yerleşerek, Cumhuriyet gazetesinde fıkra ile röportaj yazarlığı yapmaya başladı. "Dünyanın En Büyük Çiftliğinde Yedi Gün" başlıklı röportajıyla, Gazeteciler Cemiyeti Özel Başarı Armağanı'nı kazandı.

Devr roman: İnce Memed

O yıllarda öyküleriyle de ilgi çeken sanatçının, 1952 yılında "Sarı Sıcak" adlı öykü kitabı yayınlandı. İlk romanı "İnce Memed" 1955 yılında çıktı. 1955-1984 yılları arasında öykü, roman, röportaj ile makalelerinden oluşan 33 kitabı yayınlandı. Yaşar Kemal, ilk romanı "İnce Memed" ile 1955 yılında Varlık Roman Armağanı'nı kazandı.

"Binboğalar Efsanesi"

1974 yılında "Demirciler Çarşısı Cinayeti" adlı yapıtı, Madaralı Roman Ödülü'nü aldı. "Yer Demir Gök Bakır" Fransa'da 1977 yılında, Edebiyat Eleştirmenleri Sendikası tarafından yılın en iyi yabancı romanı seçildi. "Binboğalar Efsanesi", 1979 yaz dönemi için Büyük Edebiyat Jürisi tarafından seçilen kitaplar arasında yer aldı.

Yaşar Kemal öldü

Yaşar Kemal, 28 Şubat 2015'te aramızdan ayrıldı.

Ergül Tosun

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