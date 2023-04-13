İngiliz arkeolog Sir W.M. Ramsay'ın gözünden 31 Mart Vakası: İsyan Günlerinde İstanbul Osmanlı'nın önemli tarihi olaylarından olan 31 Mart Vakası, günümüzde bile tartışılan isyanların başında geliyor. İngiliz arkeolog Sir W.M. Ramsay, tam da bu sırada İstanbul'daydı. Günlüklerinden oluşan İsyan Günlerinde İstanbul kitabı, tarihi kaynak özelliğinde.

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31 Mart İsyanı, modern Türkiye tarihinin en önemli kırılma noktalarından birini teşkil eder. 33 yıl iktidarda bulunan Sultan II. Abdülhamid tahttan indirilir. Bu isyanın bastırılması ile birlikte artık Osmanlı yönetiminde bir daha eski usullere geri dönülemeyeceği ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gücü ortaya konulmuş oldu.

Tam da o isyan günlerinde Anadolu'da arkeolojik araştırmalar yapmak için yola çıkan arkeolog Sir W.M. Ramsay, eşi ve kızı ile birlikte bir anda kendilerini imparatorluğun başkentinde tehlikeli bir iktidar oyununun ortasında buluverir.

Ramsay Ailesi, bu 17 günlük maceraları boyunca İstanbul'un pek çok farklı yerini ziyaret edip pek çok farklı kişilerle görüşme imkanı bulur. Bu ziyaretlerinden ve görüşmelerinden edindikleri bilgileri günü gününe kaydederler.

Kaynak eser...

Sir Ramsay, daha sonra bu notları bir araya getirerek modern Türk tarihi için paha biçilemez bir kaynak eser ortaya koyar. Mümkün olduğunca 31 Mart İsyanı hakkında farklı bakış açısına sahip kişilerin izlenimlerini de eserinde yansıtmaya çalışan Sir Ramsay, isyan günlerinde İstanbul'un ayrıntılı bir fotoğrafını çekerek o çalkantılı zamanları bu günlere taşır. 31 Mart İsyanı’ndan sonra Osmanlı topraklarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı...

Kitap, arkeolog olan Sir W. M. Ramsay tarafından 31 Mart Olayı'nın yaşandığı günlerde İstanbul'da kaleme alındı. Kitabın içerisinde yer alan fotoğraflar, yazarın eşi tarafından isyan sırasında çekilen ve başka bir yerde bulunmayan fotoğraflardır.

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Bir isyanın izleri

Bu orijinal görsellerin süslediği kitap, sunduğu dikkat çekici ayrıntılarla okuru tadına doyulmaz bir tarih yolculuğuna çıkarıyor. Belki her gün geçtiğimiz cadde ve sokaklarda bundan 110 yıl önce yaşanan kanlı bir iktidar mücadelesini ayrıntılı bir biçimde anlatıyor. Anlatılanlar eşliğinde bireysel olarak İstanbul sokaklarında 31 Mart İsyanı'nın izlerini süreceksiniz.

Günlüklerden oluşan kitap

Kitap, İngiliz bir arkeolog olan Sir W.M. Ramsay tarafından 31 Mart İsyanı sırasında kaleme alınan bir günlükteki notların bir araya getirilmesinden oluşan çok değerli bir çalışma. Aynı zamanda yazarın eşinin çektiği orijinal ve pek bilinmeyen fotoğraflar içeriyor. İçeriği ve kalitesiyle mükemmel bir çalışma.

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