İngiliz yazar Ben Davis'ten içinizi ısıtacak bir roman: Çorba Dayanışması İngiliz yazar Ben Davis'in Çorba Dayanışması romanı, iyiliği, paylaşmayı ve umudu merkeze alıyor. Roman, içinizi ısıtacak bir kurguya sahip..

Ben Davis'in gerçek bir olaydan esinle yazdığı Çorba Dayanışması, daha yaşanabilir bir dünya için toplumsal duyarlılığın arttırılması gerektiğini savunan ödüllü bir roman.

İyiliğin gücüyle hem kendimizin hem de başkalarının hayatını olumlu yönde değiştirebileceğimizi gösteren yazar; evsizlik, savaş, eşitsizlik, hastalık gibi hassas konuları mizahla yoğrulmuş çift yönlü bir kurgu içinde, akıcı bir üslupla ele alıyor.

Zor durumdaki insanlara uzattığımız her elin sevgiyle ve minnetle karşılanacağını hatırlatan kitap; hak aramanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve ortak hedef uğruna birlik olmanın önemini vurguluyor.

Yarattığı tesirle okurlarda birçok duyguyu aynı anda yaşatmayı başaran bu güçlü roman; aşıladığı ümit ve cesaretle herkesi iyilik yapmaya ve dünyaya iz bırakmaya davet ediyor. Kimi zaman, küçük sandığımız bazı adımların büyük etki oluşturabileceğini gösteren Çorba Dayanışması, gelecek güzel günlere dair umutları tazeliyor.

Ölümün kıyısında gezinti

Bir süre ölümün kıyısında gezindikten sonra sil baştan bir hayata merhaba diyen on üç yaşındaki Jordan için değişim kaçınılmazdır. Daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmek için ailesiyle şehirden kırsala taşınmış ve yeni bir okula başlamıştır. İçinde kopan fırtınalar yüzünden arkadaşlık kurmakta zorlanan genç adam, dış dünyayla arasında âdeta koca bir duvar örmüştür.

İyilik yapma sanatı

Fakat bir gün okulun en havalı grubu onu öğle yemeğine davet edince işler değişmeye başlar. Yolda tanık olduğu tatsız durum Jordan'ı Harry isimli bir evsizle tanıştıracak ve bir anda aylar öncesine, çok sevdiği özel birine, ''Her fırsatta iyilik yapma'' sözü verdiği zamana geri götürecektir. İkilinin bir çorbayla başlayan dostlukları çok geçmeden dünyayı saracak bir dayanışma hikâyesine everilecektir.

Sayfa: 272

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