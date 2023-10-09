İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar diyen Yaşar Kemal, 100 yaşında Türk edebiyatının usta yazarlarından olan Yaşar Kemal 100 yaşında... İnce Memed romanın yazarı olan Kemal, edebiyatımıza sayısız eser kazandırdı. Onun; "İnsan evrende gözdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar" sözü, usta edebiyatçıyı en iyi anlatan veciz sözlerdendir.

ensonhaber.com Asıl adı Kemal Sadık Göğceli olan Yaşar Kemal, 1923 yılında Adana'nın Osmaniye ilçesine bağlı Hemite köyünde doğdu. Yaşar Kemal 100 yaşında; iyi ki doğdu, iyi ki yazdı... Büyük yazar Yaşar Kemal'in 100'üncü doğum yılı.. Kitap Ayracı olarak yazarın doğum yılını kutluyor, iyi ki doğdun diyoruz... Henüz ortaokul sıralarındayken halk yazınına duyduğu ilgi, onu folklor derlemeleri yapmaya yöneltti. O dönemde şiirleri, Adana Halkevi'nin yayını olan "Görüşler dergisi'nde yayınlandı. Ortaokulun son sınıfındayken okulu bırakmak zorunda kalarak; ırgatlık, amelebaşılık, pirinç tarlalarında su bekçiliği, arzuhalcilik, öğretmenlik, kütüphane memurluğu gibi işlerde çalıştı. Bu arada Ülke, Kovan, Millet, Beşpınar dergilerinde şiirleri görüldü. 1951 yılında İstanbul'a yerleşerek, Cumhuriyet gazetesinde fıkra ile röportaj yazarlığı yapmaya başladı. "Dünyanın En Büyük Çiftliğinde Yedi Gün" başlıklı röportajıyla, Gazeteciler Cemiyeti Özel Başarı Armağanı'nı kazandı. İnce Memed efsanesi O yıllarda öyküleriyle de ilgi çeken sanatçının, 1952 yılında "Sarı Sıcak" adlı öykü kitabı yayınlandı. İlk romanı "İnce Memed" 1955 yılında çıktı. 1955-1984 yılları arasında öykü, roman, röportaj ile makalelerinden oluşan 33 kitabı yayınlandı. Yaşar Kemal, ilk romanı "İnce Memed" ile 1955 yılında Varlık Roman Armağanı'nı kazandı. 1974 yılında "Demirciler Çarşısı Cinayeti" adlı yapıtı, Madaralı Roman Ödülü'nü aldı. "Yer Demir Gök Bakır" Fransa'da 1977 yılında, Edebiyat Eleştirmenleri Sendikası tarafından yılın en iyi yabancı romanı seçildi. "Binboğalar Efsanesi", 1979 yaz dönemi için Büyük Edebiyat Jürisi tarafından seçilen kitaplar arasında yer aldı.