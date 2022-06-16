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    İnsanın kendi evrimini çözmesinin hikayesi: Evrimin Kısa Tarihi

    Nereden geldik, nereye gidiyoruz gibi temel sorulara cevap arayan Evrimin Kısa Tarihi kitabı, bilimsel bir okuma sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 10:03
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    İnsanın kendi evrimini çözmesinin hikayesi: Evrimin Kısa Tarihi

    Bu kitapta yaşamlarından ve çalışmalarından kesitler sunulan düşünürler, insanlığın evrimi anlama çabasında katkı sağlamış isimlerdir. Gerçeğin ışığıyla aydınlanmak için yola çıkan ve bilim aşkıyla yanıp tutuşan bu düşünürlerin amaçları, doğanın gerçek yasasının ne olduğunu ortaya koymaktı.

    Evrim fikrine bir inanç gibi sarılmadılar. Bilim yolunu seçtiler. Birçok düşünür, kendi zamanlarında yeterince olgunlaşmamış olan evrim olgusunun farkında olmadığı halde modern evrim kuramının ortaya çıkmasına katkıda bulundu. Bilimin yolu insanlığı gerçek sonuca ulaştırdı.

    İnsanın kendi evrimini çözmesinin hikayesi: Evrimin Kısa Tarihi #1

    Sayfa: 428

    Evrimin çözmenin hikayesi

    Burada kaleme alınan hikâye, insanın kökenini araştırırken, bitmek tükenmek bilmeyen bir merak ve araştırma ruhu ile düşünürlerin geliştirdiği her yeni bilginin bilim yoluyla şekillendirilerek sonraki kuşaklara aktarılmasıyla, ortak bir zekâyla gerçekleştirilen insanlığın ortaya koyduğu en büyük düşünsel devrimin, insanın kendi evrimini çözmesinin hikâyesidir.


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