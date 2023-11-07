İnsanlık tarihine mistik bir yaklaşım: İnsan Postuna Bürünenler Yazar Ahmet Avcı'ın yazdığı İnsan Postuna Bürünenler kitabı, yazarın insana dair bir çalışması özelliği taşıyor. Romanda insan ve evrene dair mistik bir anlatım bulacaksınız.

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İnsan Postuna Bürünenler... Yazar ve öğretmen Ahmet Avcı'nın yazdığı roman. Yazar kitabında insana dair eleştirilerde bulunurken, sunduğu örneklerle okurları düşünmeye ve sorgulamaya itiyor.

Kendi denizinde kaybolanların modern Odysseia'sı... Macera, aşk, polisiye, gerilim, alegori, mitoloji ve metinlerarasılık ögeleriyle harmanlanmış deneysel bir roman.

Sınır tanımayan kurgusu, kendine has şiirsel biçimi ve zihninizi sürekli diri tutan cesur tarzıyla elinizden bırakmak istemeyeceğiniz avangart bir okuma şölenine davet ediyor sizi.

Ahmet Avcı'nın beş yılda tamamladığı İnsan Postuna Bürünenler; daha ilk sayfalarından itibaren, yaratıcı sözcük oyunları, metaforlar ve sembolik bir dil vasıtasıyla, okuru, insan bilincinin derin sularına dalış yapmaya zorluyor.

Bu derin sulara dalış yaptıktan sonra ise hem enerjisi dinmeyen üslubu hem de psikolojik ve felsefi olarak derinlikli ögelerle bezeli temasıyla, düş ile gerçeğin iç içe geçtiği anlatı labirentlerinde gezdiriyor yolcusunu.

İnsanlık tarihine mistik bir yaklaşım

Yazar, İsviçre topraklarında büyük bir hesaplaşmanın gölgesinde birbirini tutkuyla seven iki ana karakter üzerinden, insanlık tarihi ile günümüz dünyası arasında mitik bir bağ kurarak anlatı olanaklarını sonuna kadar zorluyor.

Gizemli bir oyun

Adeta Jan Van Eyck imzalı Arnolfini'nin Evlenmesi'ndekine benzer sanatsal farkındalık uyandıran detaycılığı ve ifade zenginliğiyle okuyanı peşinden sürükleyecek nitelikte. İlk sayfasından son sayfasına kadar okurun bilinçaltıyla hiç durmaksızın oynayan gizemli bir oyun vaat ediyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com