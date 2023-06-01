İnsanoğlunun çetin yaşamı Hayat Oyunu kitabında anlatılıyor Yazar Erol Göka'nın kaleme aldığı Hayat Oyunu kitabı, insanın yaşama ilk adımını attığı zaman diliminden ele alınarak, onun yaşam süresi boyunca olası zorluklarını anlatıyor.

ensonhaber.com

İnsan hayatı, dünyaya adım atıp ilk nefesini aldığı andan son nefesini verdiği ana kadar zorlu bir yolculuk… Kimi “doğuştan şanslı” olurken kimi ayakta kalmak adına meşakkatli bir mücadele veriyor.

Yolun ve yolculuğun güçlüğü, bazen de insanın gözünü o kadar korkutuyor ki kestirme bir yol arayışına itiyor. Para, zenginlik, hayatın güçlüğünü önemli ölçüde gideren en temel enstrümanlar.

Bunu zahmetsizce kazanmanın bir yolu da piyangodan para çıkması…

Şans oyunları, piyango, kumar; kolay yoldan para kazandırmasının yanında, çoğu zaman insanın elindeki avucundaki her şeyi yitirip iflasına da sebebiyet verebiliyor.

Matematiksel gerçeklik

Milyonlarca kez, milyonlarca insan tarafından denenmiş ve neredeyse matematiksel kesinlik içeren bu gerçeğe rağmen, niye hâlâ bu seçeneğe yönelir insan? Kumar sadece bir para kazanma arzusu değil mi yoksa? Başka hangi motivasyonlar bu yolu popüler hale getiriyor?

Sayfa: 256

İnsanlık tarihinin kötü alışkanlıkları

Erol Göka, bu kitabında insanlık tarihinin bu en eski kötü alışkanlıklarından olan kumar, şans oyunları ve piyangonun popülerliğine dair esaslı bir zihin fırtınası yapıyor.

Hem bir psikiyatr ve hem de aynı zamanda bir düşünce adamı olması, ortaya çıkan sonucu daha da çarpıcı hâle getiriyor…

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com