İranlı yazar Shahzadeh N. İgual: Benim iki ülkem var biri Türkiye Shahzadeh N. İgual, "Farsça düşünüyorum ama eserlerimde kahramanımı Türkçe konuşturuyorum ve Türkçedeki Farsça sözcüklerden de çok yararlanıyorum. İki lisanı ana dili gibi bilen bir yazar olmanın nimetlerinden faydalanıyorum. İranlıyım ama bir ülkem de Türkiye" dedi.

AA

İranlı yazar Shahzadeh N. İgual, evi olarak benimsediği Türkiye'de, Türkçe yazdığı eserlerle İran'ın bilinmeyen tarihini aktarmayı hedefliyor.

Tahran'da dünyaya gelen ve henüz çocukken İran-Irak Savaşı'na tanık olan İgual, İsfahan'ın Gözyaşları, Tahran'ın Kırmızı Sirenleri ve Rolls Royce'u Taramışlar Baba adlı kitapları kaleme aldı.

Son olarak Adı Mercan adlı romanını okurların beğenisine sunan İgual, tiyatro alanında da eserler üretiyor.

Çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan İgual, İran-Irak Savaşı bittiğinde 12 yaşında olduğunu belirterek, ailesinin Kanada'ya gitmek üzere Türkiye'ye geldiğini, o günden bu yana hayatını Türkiye'de sürdürdüğünü anlattı.

"Yazar olmak gibi düşüncem yoktu"

"Orta Doğu kadını olarak bir şeyler yapmak arzusundayım. Çocukluğumdan beri antiemperyalist bir tavrım vardı. Bu dünya görüşü benim için çok kıymetli. Orta Doğu'da her türlü kana bulaşmış süper güçlere karşı bir şeyler yazmak istedim ve yazı hayatıma İran-Irak Savaşı hakkında yazarak başladım. Aslında yazar olmak gibi bir düşüncem yoktu. Hayatımda kaybettiğim kahramanlar çocukluğumdan itibaren o kadar koyu renkli çizilmişti, o kadar acıyla yoğrulmuşlardı ki ben o kahramanları yazmak istedim. Benim romanlarımda kurgu yoktur, hepsi gerçektir. Eğer Orta Doğu insanıysan çok da kurguya ihtiyacın yok" ifadelerini kullandı.

"Benim iki tane ülkem var"

"Benim iki tane ülkem var. Üçte ikisini Türkiye'de yaşadığım bir hayatım var. 'Nerelisin?' dediklerinde 'İranlıyım', 'Evin nerede?' dediklerinde 'İstanbul' diyorum. Bu iki ülke arasında gidip gelmeler beni biraz olgunlaştırdı. Burada büyüyen hasretlerime sahip çıkıyorum. Özlemlerimi kaybetmek istemiyorum. İki tarafa da çok aitim. Benimki bir kök salma sorunu. Türkiye'de kök salamadım. İran'da da köküm koparıldı. Fakat her iki ülke de önemli benim için. 180 milyon vatandaşım varmış gibi hissediyorum."

"Türk yazarlarını hepsini okudum"