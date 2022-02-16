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    Irmak Zileli'den yazmak üzerine 10 öneri

    Sevilen kadın yazarlarımızdan olan Irmak Zileli'nin her yazar gibi bir yazma tarzı var. Yazarın yazma önerileri...
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 10:53
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    Irmak Zileli'den yazmak üzerine 10 öneri

    Sevilen kitapların yazarı Irmak Zileli, yazmak isteyen genç yazarlara 10 tavsiyede bulunuyor. Bilindiği gibi her yazarın, edebiyatçının yazma ritüeli farklıdır; Irmak Zileli de bu yazarlardan biridir.

    Yazdığı kitaplarla, romanlarla geniş bir okur kitlesine ulaşan usta yazarın kendine has önerileri...

    Şablonlardan kaçın. Her metnin ve yazarın kendine ait bir yordamı vardır. Giriş-gelişme-sonuç kuralıyla dalga geçtiğiniz günleri hatırlayın!

    Şablonlar size tekniği “sorunsuz” metinler yazdırabilir, ama insan ruhunun dehlizlerinde yol alabilmek için başka şeylere de ihtiyaç vardır.

    Yazmayı düşündüğünüz roman/öykü hakkında fazla konuşmayın, anlatma ihtiyacınızı yazarak giderin…

    Ya kötü olursa kaygısına teslim olmayın. Kötü olursa çöpe atın. Çöpe giden de çöp değildir. Yazdığınıza “bu çöp” demekten gocunmayın.

    Marifet gösterisi yapmayın. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilsiniz.

    Metniniz üzerine düşünürken ve yazı masasının başına oturana dek ritüelleriniz olsun. Beyninizi yaratmaya ve üretmeye hazırlayın.

    Tıkandığınız yerde meselenin üzerine gitmek yerine, başka bir şeyle meşgul olun. Dilinizin ucuna gelen bir ismi hatırlamaya çalıştıkça ondan daha da uzaklaştığınızı unutmayın.

    Yazma hevesiyle yola çıkmayın. Hevesi tutkuya dönüştürün. Bunun için durmaksızın okuyun.

    Beslenme kaynakları çeşitlidir. Bakın, dokunun, tadın, duyun, koklayın… Kana kana yaşayın. Hayat yaşandıkça yazılır, yazıldıkça yaşanır.

    Ukalalık eden yazarları da fazla ciddiye almayın.

    Şablonlardan kaçınmak

    "Şablonlardan kaçın. Her metnin ve yazarın kendine ait bir yordamı vardır. Giriş-gelişme-sonuç kuralıyla dalga geçtiğiniz günleri hatırlayın."

    Anlatma ihtiyacı

    "Şablonlar size tekniği sorunsuz metinler yazdırabilir, ama insan ruhunun dehlizlerinde yol alabilmek için başka şeylere de ihtiyaç vardır. Yazmayı düşündüğünüz roman/öykü hakkında fazla konuşmayın, anlatma ihtiyacınızı yazarak giderin…"

    Irmak Zileli den yazmak üzerine 10 öneri #1

    Kötü olursa kaygısı

    "Ya kötü olursa kaygısına teslim olmayın. Kötü olursa çöpe atın. Çöpe giden de çöp değildir. Yazdığınıza “bu çöp” demekten gocunmayın. Marifet gösterisi yapmayın. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilsiniz."

    Irmak Zileli den yazmak üzerine 10 öneri #2

    Yazar Irmak Zileli

    Yaratma ve üretme

    "Metniniz üzerine düşünürken ve yazı masasının başına oturana dek ritüelleriniz olsun. Beyninizi yaratmaya ve üretmeye hazırlayın. Tıkandığınız yerde meselenin üzerine gitmek yerine, başka bir şeyle meşgul olun. Dilinizin ucuna gelen bir ismi hatırlamaya çalıştıkça ondan daha da uzaklaştığınızı unutmayın."

    Yazma hevesiyle yola çıkmak

    "Yazma hevesiyle yola çıkmayın. Hevesi tutkuya dönüştürün. Bunun için durmaksızın okuyun. Beslenme kaynakları çeşitlidir. Bakın, dokunun, tadın, duyun, koklayın… Kana kana yaşayın. Hayat yaşandıkça yazılır, yazıldıkça yaşanır.  Ukalalık eden yazarları da fazla ciddiye almayın."


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