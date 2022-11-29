Isabelle Filliozat'ın çocuklar ve ebeveynler için yazdığı faydalı kitabı: Korkularım

Fransız psikoterapist Isabelle Filliozat'ın, çocuklar ve ebeveynler için yazdığı Korkularım kitabı, her yönüyle okunası bir eser olma özeliğini taşıyor.

Pozitif ebeveynlik yönteminde öncü Fransız psikoterapist Isabelle Filliozat'ın kaleme aldığı, Türkiye dahil yayınlandığı tüm ülkelerde büyük beğeni toplayan Oynuyorum ve Kendimi Tanıyorum serisinin son kitabı Korkularım, çocuklara ve bizlere korkunun kimi durumlarda son derece normal ve hatta faydalı bir duygu olduğunu bizlere gösteriyor.

Hiçbir faydası olmayıp sadece canımızı sıkmaya yarayan korkuları ise azaltmak için izlenebilecek yollar olduğunu eğlenceli oyunlar ve egzersizler yoluyla gösterecek şekilde tasarlandı.

Serinin dördüncü kitabı

Hem ilk üç kitabın satışları ve topladığı övgüler hem de Isabelle Filliozat’nın Türkiye’de önemli bir okur kitlesinin oluşmuş olması, serinin bu dördüncü kitabı için de beklentimizi artırıyor.