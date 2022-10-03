İskandinav mitolojisinin kökeni ve efsaneleri üzerine akıcı ve anlaşılır bir kaynak

İskandinav mitolojisinin kökeni ve efsaneleri üzerine akıcı ve anlaşılır bir kaynak

Mehmet Emre İnal İskandinav Mitolojisi adlı kitabıyla alana katkı sağlamanın yanı sıra konuya ilgi duyanlara akıcı ve anlaşılır bir kaynak da sunuyor.

Mitolojik efsaneler yalnızca sıradan hikayeler olarak okuyup geçilecek metinler değil, anlatılanlardan iyi veya kötü ders çıkarabileceğimiz kaynaklardır.

Mitoloji denince akla ilk olarak İskandinav mitolojisi gelmiyor olsa da İskandinav kültürü köklü bir geçmişe sahiptir. İskandinav kültürü ve mitolojisi üzerine ülkemizde büyük bir bilgi eksikliği olsa da bu alana duyulan merak ve ilgi gün geçtikçe artıyor.

Mitolojik efsaneler yalnızca sıradan hikâyeler olarak okuyup geçilecek metinler değil, anlatılanlardan iyi veya kötü ders çıkarabileceğimiz kaynaklardır.

İskandinav mitolojisi birbirinden ürkütücü tanrılarıyla, tüyler ürpertici efsaneleriyle, güç savaşlarıyla ilgi çekerken çoğunlukla eğlenceli ve gotik karakterleriyle çeker okuyucuyu kendine.

İskandivan mitolojisini anlamak

Bu kitapta hem İskandinav mitolojisinin karakterlerini tanıyacak hem de gizemli efsanelerin dünyasına dalacaksınız.

İskandinav mitolojisini anlamak açısından çok önemli bir kaynak olarak kabul edilebilecek bu kitapta aynı zamanda birçok popüler eseri daha iyi kavramanın ve anlamlandırmanın anahtarlarını da bulacaksınız.

Tadımlık...

"Bu kitabı okurken Loki’nin kötülüğünden ziyade Balder’ın iyiliğini, Odin’in çapkınlıklarından ziyade Sigyn ve Nanna’nın sadakatini, Utgard Loki’nin düzenbazlıklarından ziyade ise Forseti’nin adaletini benimsemeniz yerinde olacaktır."

Mitoloji dünyası

Mitoloji denince akla ilk olarak İskandinav mitolojisi gelmiyor olsa da İskandinav kültürü köklü bir geçmişe sahiptir.

İskandinav kültürü ve mitolojisi üzerine ülkemizde büyük bir bilgi eksikliği olsa da bu alana duyulan merak ve ilgi gün geçtikçe artıyor.

Bir kültür olarak mitoloji

Bugün Avrupa’yı ve Avrupa kültürünü şekillendiren yapıtaşları arasında kuşkusuz İskandinav mitolojisi de vardır. İskandinav mitolojisine ait kişiler ve semboller Avrupa kültürünün içinde halen yaşamaktadır.

Bazen edebiyata, bazen görsel sanatlara kaynak oluşturmaya devam etmektedir. Neredeyse yanı başımızda duran İskandinav mitolojisinin kahramanlarının isimlerini kâh bir filmde işitiyoruz kâh İngilizce haftanın günlerinin içinde çıkıyor karşımıza.