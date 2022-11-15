Petrol
92.58
-0.60%
Euro
19.2155
-0.03%
Dolar
18.5964
-0.04%
Altın
1.058
-0.13%
Borsa
4570
0.00%
Bitcoin
318.880
3.93%
BTXN Coin
7.25
15.26%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    İskender Pala'dan nefes kesen bir Osmanlı macerası: Surname

    Yazar İskender Pala, üretkenliğe devam ediyor. Yeni romanında Osmanlı'yı bizi götüren Pala, usta kaleminden ödün vermiyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 09:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İskender Pala'dan nefes kesen bir Osmanlı macerası: Surname

    Ve İstanbul bütün görkemiyle eğlenmeye başladığında yukarıdakilerle aşağıdakilerin mücadelesi de başlar.

    Nefes nefese bir Osmanlı macerası…

    İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…

    Üzücü bir hadise...

    Osmanlı sultanı, şehzadeleri için bir sünnet düğünü tertiplemiştir. İstanbul’da eski saraylarla birlikte Atmeydanı, Okmeydanı ve Divanyolu gibi mekânlar seyirlik alan olarak belirlenir. On beş gün sürecek düğünün dillere destan olması istenmektedir. Her vilayetten ve her ülkeden insanlar davet edilir. Bu sırada üzücü bir hadise meydana gelir.

    Şehit olan bir sadrazam

    Sadrazam şehit olur… Sultan düğün neşesini siyasete boğdurmamak adına yeni sadrazam ataması yapmaz. Mühr-i Hümayûnunu kime vereceğini düğünden sonra açıklayacağını söyler. Bu durumda on beş günlük düğün süreci devletlular ve davetliler için acımasız ve ölümcül bir iktidar mücadelesine dönüşüverir.

    İskender Pala dan nefes kesen bir Osmanlı macerası: Surname #1

    Sayfa: 408

    Sarayda entrikalar

    Sarayda bunlar olurken sokaktan birkaç öksüz ve yetim delikanlının kaderleri iktidar yarışındaki devletlularla kesişir. Gençler, önce kalpazanlık yapmak, sonra da el altından düğün hediyelerini çalmak zorundadırlar. Üstelik içlerinden biri de zihinsel engellidir.

     

     


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Taksim'e bombayı yerleştiren teröristin yakalandığı andan kareler
    Gündem

    Taksim'e bombayı yerleştiren teröristin yakalandığı andan kareler

    Sergey Lavrov hastaneye kaldırıldı iddiası
    Dünya

    Sergey Lavrov hastaneye kaldırıldı iddiası

    Görüş Bildir