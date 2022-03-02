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- İsmet Özel'in meşhur şiiri: Esenlik Bildirisi
İsmet Özel'in meşhur şiiri: Esenlik Bildirisi
- Haber Merkezi
- 02.03.2022 - 09:56
- Güncelleme : 02.03.2022 - 10:42
Siyasi çıkışlarıyla söylemleriyle gündeme gelse de bir dönem İslamcı gençliğin önemli figürlerinden biriydi İsmet Özel.. Hala da öyle mi onu okurlara sormak lazım.
Nitekim İsmet Özel, Türk şiirinin aykırı şairidir. Söyledikleriyle, duruşuyla, yazdıklarıyla, yazmadıklarıyla her zaman gündem olmayı başarmıştır. İsmet Özel'in fikir dünyası dönem dönem değişkenlik gösterse de şu an durduğu çizgi onun gönül dünyasını tarif ediyor.
Ama İsmet Özel'dir... Soyadı gibi özeldir, nadirdir, kırılgandır...
ESENLİK BİLDİRİSİ
İsmet Özel'in Esenlik Bildirisi şiirini bilir misiniz? Şiiri yazdığında hakkında davalar açılan, mahkemelerde süründürülen İsmet Özel'in o meşhur şiirini hatırlatmak istedik.
İşte Özel'in 1973 yılında kaleme aldığı o şiir
Bir şehrin urgan satılan çarşıları kenevir
kandil geceleri bir şehrin buhur kokmuyorsa
yağmurdan sonra sokaklar ortadan kalkmıyorsa
o şehirden öcalmanın vakti gelmiş demektir
Duygular paketlenmiş, tecime elverişli
gövdede gökyüzünü kışkırtan şiir sahtedir
gazeteler tutuklamış dünya kelimesini
o dünyadan, o şiirden öcalmalı demektir
Ölüm gelir, ölüm duygusuna karşı saygısız
ve zekâ babacan tavrıyla tiksinti verir
söz yavan, kardeşlik şarkıları gayetle tıkız
öcalınmazsa çocuklar bile birden büyüyebilir
Yargı kesin: Acı duymak ruhun fiyakasıdır
kin, susturur insanı; adına çıdam denir
susulunca tutulan çetele simsiyahtır
o siyah öcalmakcasına gür ve bereketlidir
Vandal yürek! Görün ki alkışlanasın
ez bütün çiçekleri kendine canavar dedir
haksızlık et, haksız olduğun anlaşılsın
yaşamak bir sanrı değilse öcalınmak gerektir.
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