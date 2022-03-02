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    İsmet Özel'in meşhur şiiri: Esenlik Bildirisi

    İsmet Özel'in meşhur şiiri: Esenlik Bildirisi

    Türkçenin yaşayan en önemli şairlerinden olan İsmet Özel denilince Esenlik Bildirisi şiir akla gelir.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 10:42
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    Siyasi çıkışlarıyla söylemleriyle gündeme gelse de bir dönem İslamcı gençliğin önemli figürlerinden biriydi İsmet Özel.. Hala da öyle mi onu okurlara sormak lazım.

    Nitekim İsmet Özel, Türk şiirinin aykırı şairidir. Söyledikleriyle, duruşuyla, yazdıklarıyla, yazmadıklarıyla her zaman gündem olmayı başarmıştır. İsmet Özel'in fikir dünyası dönem dönem değişkenlik gösterse de şu an durduğu çizgi onun gönül dünyasını tarif ediyor.

    Ama İsmet Özel'dir... Soyadı gibi özeldir, nadirdir, kırılgandır...

    ESENLİK BİLDİRİSİ

    İsmet Özel'in Esenlik Bildirisi şiirini bilir misiniz? Şiiri yazdığında hakkında davalar açılan, mahkemelerde süründürülen İsmet Özel'in o meşhur şiirini hatırlatmak istedik.

    İsmet Özel in meşhur şiiri: Esenlik Bildirisi #1

    İşte Özel'in 1973 yılında kaleme aldığı o şiir

    Bir şehrin urgan satılan çarşıları kenevir

    kandil geceleri bir şehrin buhur kokmuyorsa

    yağmurdan sonra sokaklar ortadan kalkmıyorsa
    o şehirden öcalmanın vakti gelmiş demektir

    Duygular paketlenmiş, tecime elverişli
    gövdede gökyüzünü kışkırtan şiir sahtedir
    gazeteler tutuklamış dünya kelimesini
    o dünyadan, o şiirden öcalmalı demektir

    Ölüm gelir, ölüm duygusuna karşı saygısız
    ve zekâ babacan tavrıyla tiksinti verir
    söz yavan, kardeşlik şarkıları gayetle tıkız
    öcalınmazsa çocuklar bile birden büyüyebilir

    Yargı kesin: Acı duymak ruhun fiyakasıdır
    kin, susturur insanı; adına çıdam denir
    susulunca tutulan çetele simsiyahtır
    o siyah öcalmakcasına gür ve bereketlidir

    Vandal yürek! Görün ki alkışlanasın
    ez bütün çiçekleri kendine canavar dedir
    haksızlık et, haksız olduğun anlaşılsın
    yaşamak bir sanrı değilse öcalınmak gerektir.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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