İsmet Özel'in meşhur şiiri: Esenlik Bildirisi

Türkçenin yaşayan en önemli şairlerinden olan İsmet Özel denilince Esenlik Bildirisi şiir akla gelir.

Siyasi çıkışlarıyla söylemleriyle gündeme gelse de bir dönem İslamcı gençliğin önemli figürlerinden biriydi İsmet Özel.. Hala da öyle mi onu okurlara sormak lazım.

Nitekim İsmet Özel, Türk şiirinin aykırı şairidir. Söyledikleriyle, duruşuyla, yazdıklarıyla, yazmadıklarıyla her zaman gündem olmayı başarmıştır. İsmet Özel'in fikir dünyası dönem dönem değişkenlik gösterse de şu an durduğu çizgi onun gönül dünyasını tarif ediyor.

Ama İsmet Özel'dir... Soyadı gibi özeldir, nadirdir, kırılgandır...

ESENLİK BİLDİRİSİ

İsmet Özel'in Esenlik Bildirisi şiirini bilir misiniz? Şiiri yazdığında hakkında davalar açılan, mahkemelerde süründürülen İsmet Özel'in o meşhur şiirini hatırlatmak istedik.





İşte Özel'in 1973 yılında kaleme aldığı o şiir

Bir şehrin urgan satılan çarşıları kenevir

kandil geceleri bir şehrin buhur kokmuyorsa

yağmurdan sonra sokaklar ortadan kalkmıyorsa

o şehirden öcalmanın vakti gelmiş demektir

Duygular paketlenmiş, tecime elverişli

gövdede gökyüzünü kışkırtan şiir sahtedir

gazeteler tutuklamış dünya kelimesini

o dünyadan, o şiirden öcalmalı demektir

Ölüm gelir, ölüm duygusuna karşı saygısız

ve zekâ babacan tavrıyla tiksinti verir

söz yavan, kardeşlik şarkıları gayetle tıkız

öcalınmazsa çocuklar bile birden büyüyebilir

Yargı kesin: Acı duymak ruhun fiyakasıdır

kin, susturur insanı; adına çıdam denir

susulunca tutulan çetele simsiyahtır

o siyah öcalmakcasına gür ve bereketlidir

Vandal yürek! Görün ki alkışlanasın

ez bütün çiçekleri kendine canavar dedir

haksızlık et, haksız olduğun anlaşılsın

yaşamak bir sanrı değilse öcalınmak gerektir.

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