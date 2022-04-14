İstanbul aşığı Pierre Loti'nin ünlü eseri: İzlanda Balıkçısı

İstanbul’a hayranlığı ile tanınan, ünlü yazar Pierre Loti’nin İzlanda Balıkçısı adlı romanı harika tasvirler ve diliyle öne çıkıyor.

Kendisini her zaman Türk dostu olarak tanımlayan Fransız yazar Pierre Loti gezmeyi, görmeyi ve farklı yerleri mekan edinmiş romanlar yazmayı seven bir yazar.

Deniz subayı olması, bu seyahatleri gerçekleştirmesini kolaylaştırmış, meslek özelliği haline getirmiş.

Yazarın ikinci ve eşsiz eserlerinden biri olan İzlanda Balıkçısı, Paimpol adlı bir balıkçı kasabasında yaşayan üç denizci ailesi üzerinden zamansız bir deniz hikayesi sunuyor.

Roman, özünde bir denizci ailesi olan Gaos’lar, yıllar boyu denizde yitip gitmiş Moan’lar ve Paris görmüş, zengin bir aile olan Mevel’lerin hikayesini anlatıyor.

Sayfa: 208

Bir aşk, üç aile...

Gaos’ların güçlü denizci oğlu Yann ve Mevel’lerin güzel kızı Gaud arasındaki aşk, bu üç aileyi birbirine bağlıyor. Aralarındaki sınıf farkı ve Yann’ın denize duyduğu bağlılık, onların birleşmesine engel.

Birbirini derinden seven bu iki genç aşık bir türlü birbirlerine kavuşamaz, aralarında daima varlığı yadsınamaz denizi bulurlar.

Usta işi tasvirler

Ustalıkla seçilen tasvirlerle okurun zihninde capcanlı bir anlatı oluşturan İzlanda Balıkçısı, okurları duygular hissettirirken, insan hafızasına nakşolan o deniz tasvirleri de etkileyici bir anlam kazandırıyor.

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