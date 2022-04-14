İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Şair Orhan Veli Knaık2ın en meşhur şiiridir İstanbul'u Dinliyorum. Şairin bu güzel şiirini sizler için hatırlatmak istedik.

Türk şiirinin sevilen usta şairi Orhan Veli Kanık'ın 108'inci doğum yılı. Şairin en sevilen şiirlerinden olan İstanbul'u Dinliyorum, şairin en bilinen ve paylaşılan mısralarından oluşuyor.

Lisedeki edebiyat hocası Ahmet Hamdi Tanpınar’ın tarifiyle “şiirimize tatlı anlaşmazlığı ve lezzeti getiren zekâ” olan Orhan Veli’nin şiirine bakalım...





İstanbul'u Dinliyorum