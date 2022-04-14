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    İstanbul'u Dinliyorum, Gözlerim Kapalı

    Şair Orhan Veli Knaık2ın en meşhur şiiridir İstanbul'u Dinliyorum. Şairin bu güzel şiirini sizler için hatırlatmak istedik.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 09:37
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    İstanbul'u Dinliyorum, Gözlerim Kapalı

    Türk şiirinin sevilen usta şairi Orhan Veli Kanık'ın 108'inci doğum yılı. Şairin en sevilen şiirlerinden olan İstanbul'u Dinliyorum, şairin en bilinen ve paylaşılan mısralarından oluşuyor.

    Lisedeki edebiyat hocası Ahmet Hamdi Tanpınar’ın tarifiyle “şiirimize tatlı anlaşmazlığı ve lezzeti getiren zekâ” olan Orhan Veli’nin şiirine bakalım...

    İstanbul u Dinliyorum, Gözlerim Kapalı #1

    İstanbul'u Dinliyorum

    İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
    Önce hafiften bir rüzgâr esiyor;
    Yavaş yavaş sallanıyor
    Yapraklar, ağaçlarda;
    Uzaklarda, çok uzaklarda,
    Sucuların hiç durmayan çıngırakları;
    İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.
    İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
    Kuşlar geçiyor, derken;
    Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.
    Ağlar çekiliyor dalyanlarda;
    Bir kadının suya değiyor ayakları;
    İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
    İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
    Serin serin Kapalı Çarşı;
    Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa;
    Güvercin dolu avlular.
    Çekiç sesleri geliyor doklardan,
    Güzelim bahar rüzgârında, ter kokuları;
    İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
    İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
    Başında eski âlemlerin sarhoşluğu,
    Loş kayıkhaneleriyle bir yalı;
    Dinmiş lodosların uğultusu içinde
    İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
    İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
    Bir yosma geçiyor kaldırımdan;
    Küfürler, şarkılar, türküler, lâf atmalar.
    Bir şey düşüyor elinden yere;
    Bir gül olmalı;
    İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı,
    İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
    Bir kuş çırpınıyor eteklerinde;
    Alnın sıcak mı değil mi, biliyorum;
    Dudakların ıslak mı değil mi, biliyorum;
    Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından
    Kalbinin vuruşundan anlıyorum;
    İstanbul’u dinliyorum.
    (Varlık, 1.6.1947)


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