İtalyan dahinin ruhuna ihanet etmeyen, eşsiz bir uyarlama: Dante’nin Cehennemi Paul ve Gaëtan Brizzi’nin yazdığı ve çizdiği, ünlü çevirmen Sebla Kutsal’ın dilimize çevirdiği Dante’nin Cehennemi kitabı, kararsız okurlar için eşsiz bir tavsiye niteliğinde.

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İtalyan dâhinin ruhuna ihanet etmeyen, eşsiz bir uyarlama...

1977 yılında Fracture ile en iyi kısa animasyon dalında César kazanarak isimlerini duyuran ikiz kardeşler Paul ve Gaëtan Brizzi, İlahi Komedya'nın en ünlü bölümünü, tüm zamanların en büyük edebi eserlerinden biri olan Dante'nin Cehennemi’ni uyarlayarak eşsiz bir işe imza attılar.

İtalyan edebiyatının en önemli klasiklerinden olan Dante'nin İlahi Komedya'sının ilk bölümü olan Cehennem’de başkahramanlar olan Dante ve Vergilius, Dante’nin Cennet’teki ilham perisi Beatrice’yi bulabilmek için Cehennem'in dokuz çemberini dolaşırlar.

Edebi bir yolculuk

Eserin ruhuna ihanet etmeden hikâyeyi herkes için ulaşılabilir ve anlaşılabilir kılmayı başaran bu uyarlama hikâyenin dramatik gerilimini ve konunun kaçınılmaz karanlığını da birebir koruyarak Dantevari grafiklerle okurları edebi bir yolculuğa çıkartıyor.

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Yazarlar hakkında...

951 yılında doğan ve yaşamlarını Fransa’da ile ABD’de sürdüren ikiz kardeşler Gaëtan ve Paul Brizzi animasyon film yönetmenliği, ressamlık ve çizerlik yapmaktadır. Brizziler isimlerini ilk olarak, 1977’de Cézar Ödülleri’ne aday gösterilen Fracture başta olmak üzere, üç kısa animasyon filmiyle duyurdu.

Disney için çalışan ve stüdyo yöneten nadir Fransızlardan olan kardeşlerin diğer işleri arasında; Astérix et la Surprise de César (Asteriks: Sezar'a Karşı), Notre Dame’ın Kamburu’nun bir bölümü, Fantasia 2000’in ‘L’Oiseau de Feu’ isimli bölümü yer almaktadır. Christophe Malavoix ile birlikte, Louis Ferdinand Céline’in eserinden çizgi romana uyarladıkları ‘La Cavale du Docteur Destouches’ Futuropolis tarafından yayımlandıktan sonra, 2017’de Boris Vian’ın ‘Pekin’de Sonbahar’ romanını çizgi romana uyarladılar.

2020’de Boris Vian’ın Günlerin Köpüğü isimli kitabı ve bir sonraki yıl, Honoré de Balzac’ın Eğlendirici Öyküler kitabının resimli versiyonlarına imza attılar.

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