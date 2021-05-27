İtalyan yazar Luigi Ballerini’nin Adı Sıfır romanı

Çağdaş İtalyan edebiyatının ödüllü yazarlarından Luigi Ballerini, bilimkurguyla distopyayı ustaca harmanlıyor. Adı Sıfır, kitap raflarındaki yerini aldı.

Luigi Ballerini, teknolojiyle biçimlenen dünyanın geleceğine dronlar eşliğinde bakıyor, aile kavramını sorguluyor, okura sarsıcı keşifler sunuyor.

Günlük yaşamın her anını ele geçiren teknolojinin etik sınırlarını ve kullanım amaçlarını sorgulayan roman dünyanın geleceğini düşünenleri, insanın en temel duygularında keşfe çıkarıyor. Ödüllü yeni kitabıyla her yaştan okura güncel tartışmalar sunuyor.





Sayfa: 188

SANAL HAYATTAN, GERÇEK DÜNYAYA

Dış dünyadan habersiz yaşayan bir genç. Ekranlardan ve bilgisayarlardan oluşan steril bir dünyada, kimseyle temas etmeden tek başına büyüyen biri. Tek bir canlıya dokunmadan, yağmura, kara maruz kalmadan. Bu sanal hayattan gerçek dünyaya adım attığı o gün, on altı yıldır bildikleri işine yaramaz olur…





Kitabı yazarından dinleyelim...

"OLMASO GEREKENİ ANLATMAYA ÇALIŞTIM"

"Dünyanın, kendisinin Dünya dediğinden çok daha büyük olduğunu, insanların bir arada yaşadığını, birbiriyle konuştuğunu, birbirine dokunduğunu, tartıştığını, aşık olduğunu şimdi benden de duydu. Kimsenin yalnız başına büyümediğini ve her zaman birbirimize ihtiyacımız olduğunu, ama özellikle de kişinin yalnızca bir ses olamayacağını, bir bedeni de olması gerektiğini ona anlatmaya çalıştım. Sarılacak, okşayacak, sevecek bir beden. Kavga ettiğin, sonra da barış yaptığın bir beden. Koşan, düşünen, hata yapan, uyuyan, gülen, acı çeken bir beden."

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com