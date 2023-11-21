İtalyan yazar Paolo Cognetti'nin Kurdun Mutluluğu romanı Paolo Cognetti son romanı Kurdun Mutluluğu’nda okurunu, edebiyatının alametifarikası haline gelen dağlara götürüyor. Cognetti büyüleyici kalemiyle sıradan bir hikaye anlatırken, güzelliğin pek de olağanüstü uğraşlar gerektirmediğini bir kere daha usulca hatırlatıyor.

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İtalyan edebiyatının genç ismi olan Paolo Cognetti'nin Kurdun Mutluluğu kitabı, diğer kitapları gibi çok okunası...

Uzun bir ilişkinin ve yavaşça orta yaşlarının sonuna gelen Fausto, çareyi çocukken yürüdüğü patikaların arasına kaçmakta bulur. Fontana Fredda’da, kendisi de uzun zaman önce Milano’dan kaçıp gelmiş olan Babette’yle tanışır.

Kayak pistinin kıyısında küçük bir restoranın sahibi olan bu kadın, Fausto’ya kayakçılar ve telesiyej işçilerine yemek sunan mekânında aşçı olmasını teklif eder. Fausto aslında her şeyden önce kendisi için yazan bir yazardır ama yemek pişirme tutkusunu mesleği haline getirir.

Fausto bu dağ restoranında garsonluk yapan ve hayatının olumsuzluklarından buraya sığınan Silvia ile tanışır.

Silvia, bu dağların bir kış sığınağı mı yoksa kalıcı bir arzu mu olduğunu, adımlarının er ya da geç yolunu bulup bulamayacağını ve Fausto’nunkilerle eşleşmeye hazır olup olmadığını henüz bilmemektedir.

Bu restoran ayrıca restoranın daimi müşterisi, gerçek bir dağcı gibi sessiz ve kararlı yürüyebilen şehirli bir adam olan Santorso’yu tanımasına vesile olur.

Kader birliği içindeki dostluklar

Paolo Cognetti’nin ışıltılı bakışlarını ve berrak sesini, insan ilişkilerini aktarmadaki üstün becerilerini ve doğayla kesintisiz bir diyalog içindeki gözlem yapma yeteneğini önceki romanlarından biliyoruz. Bu romanında da okuru, yaraları ve huzursuzlukları ne olursa olsun kaçışı dağlarda arayan karakterlerin yaşamına, kader birliği içindeki dostluklara götürüyor.

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Yazar hakkında...

Ünlü romancı 1978’de Milano’da doğdu, Milano Üniversitesi’nde Matematik okuduktan sonra ders değiştirdi ve 1999’da Milano’daki Civica Scuola di Cinema’dan mezun oldu. Sonraki on yılda kendini sosyal, politik ve edebi nitelikte belgeseller yapmaya adadı.

Cognetti’nin Yelda Gürlek çevirisiyle Kafka Kitap’tan çıkan romanları arasında Strega Ödülü, Prix Médicis étranger ve Banff Büyük Ödülü’ne layık görülen ve 40’tan fazla dile çevrilerek beyaz perdeye uyarlanan Sekiz Dağ ve Bıldırcın Karı bulunmaktadır.

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