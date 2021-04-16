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    İyi Dilekler Ülkesi ve Çocuk Ölümü Şarkıları romanları

    Hamdi Koç'un ustalık dönemi eserlerinden İyi Dilekler Ülkesi ve yazarın ilk romanı Çocuk Ölümü Şarkıları Can Yayınları'nda.
    • Özel İçerik
    • 16.04.2021 - 13:48
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 13:49
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    İyi Dilekler Ülkesi ve Çocuk Ölümü Şarkıları romanları

    Usta yazar Hamdi Koç, iki kitabı Can Yayınları etiketiyle yayınlanacak. Hamdi Koç'un çok okunan bu iki eseri, geniş okuyucu kitlesi tarafından bensimsendi, ve çok sevildi.

    Çocuk Ölümü Şarkıları

    Çocuk Ölümü Şarkıları Hamdi Koç'un ilk romanı. Ancak ilk romandan beklenmeyecek bir cesaret ve ustalık sergileyerek içdünyanın gizli bölmelerini aralıyor. Anne-oğul ilişkisine, yaratıcılığın ardındaki tekinsiz dinamiklere, yaşamla ölüm arasındaki ince bağa, sırrına erilmez müziğe dair bir öykü anlatan bu kısa ama benzersiz kitap, tıpkı gizemli ve hüzünlü bir füg gibi, derinlere işleyip akıldan çıkmıyor.

    İyi Dilekler Ülkesi ve Çocuk Ölümü Şarkıları romanları #1

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    Sayfa: 88

    İyi Dilekler Ülkesi

    Başkarakterinin geçmişi ve ailesi üzerinden Türkiye'nin yakın tarihinde yaşananların anlatıldığı İyi Dilekler Ülkesi, Hamdi Koç'un ustalık dönemi eserlerinden. Karakterin iç dünyasındaki karmaşanın psikolojik, tarihsel hatta varoluşsal nedenlerini ortaya seren sıra dışı, çarpıcı, alabildiğine sürükleyici bir roman.

    İyi Dilekler Ülkesi ve Çocuk Ölümü Şarkıları romanları #2

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    Sayfa: 400

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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