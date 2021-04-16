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- İyi Dilekler Ülkesi ve Çocuk Ölümü Şarkıları romanları
İyi Dilekler Ülkesi ve Çocuk Ölümü Şarkıları romanları
- Özel İçerik
- 16.04.2021 - 13:48
- Güncelleme : 16.04.2021 - 13:49
Usta yazar Hamdi Koç, iki kitabı Can Yayınları etiketiyle yayınlanacak. Hamdi Koç'un çok okunan bu iki eseri, geniş okuyucu kitlesi tarafından bensimsendi, ve çok sevildi.
Çocuk Ölümü Şarkıları
Çocuk Ölümü Şarkıları Hamdi Koç'un ilk romanı. Ancak ilk romandan beklenmeyecek bir cesaret ve ustalık sergileyerek içdünyanın gizli bölmelerini aralıyor. Anne-oğul ilişkisine, yaratıcılığın ardındaki tekinsiz dinamiklere, yaşamla ölüm arasındaki ince bağa, sırrına erilmez müziğe dair bir öykü anlatan bu kısa ama benzersiz kitap, tıpkı gizemli ve hüzünlü bir füg gibi, derinlere işleyip akıldan çıkmıyor.
Sayfa: 88
İyi Dilekler Ülkesi
Başkarakterinin geçmişi ve ailesi üzerinden Türkiye'nin yakın tarihinde yaşananların anlatıldığı İyi Dilekler Ülkesi, Hamdi Koç'un ustalık dönemi eserlerinden. Karakterin iç dünyasındaki karmaşanın psikolojik, tarihsel hatta varoluşsal nedenlerini ortaya seren sıra dışı, çarpıcı, alabildiğine sürükleyici bir roman.
Sayfa: 400
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com