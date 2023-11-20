İyi şansa dair bir Japon felsefesi: Maneki Neko Bu kitap, Japonya'daki iyi şans sembolleri ve ritüellerinin, çalışkanlık ve olumlu bir tutumla birlikte kullanılarak insanların hayatın pek çok kötü dönemecinin üstesinden gelmesine nasıl yardımcı olduğunu inceliyor.

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Şans sembolleri, şanslı sayılar, şans tılsımları ve şans yaratan ritüeller... Japonya gibi disiplinli ve çalışkan bir ülke nasıl oluyor da şans fikrine bu kadar yatırım yapıyor? Ve iyi şans tam olarak ne anlama geliyor?

Geleneklerin ve inançların olumlu beklentiler ve sonuçlar yaratmada nasıl hayati bir rol oynadığını araştırıyor ve kendi hayatınıza iyi şans ve mutluluk getirmek için pratik egzersizler içeriyor.

Bu kitapta iyi şansı cezbetmek için en gözde fikirlerle birlikte; şans, başarı ve refahın nasıl işlediğini anlamak adına, en iyi uzmanların görüşlerinden yola çıkarak hazırlanmış ritüelleri, teknikleri, tavsiyeleri ve efsanevi hikâyeleri bulacaksın.

Topluluk duygusu

Yazar Nobuo Suzuki, bizi sevilen Japon şans, refah ve hedef belirleme simgeleriyle tanıştırıyor ve Maneki Neko ("Şanslı Kedi"), Daruma ("Şanslı Buda") ve Yedi Şans Tanrısı gibi bu sembollerin gerçekte neyi temsil ettiklerini açıklıyor.

Bazı ilginç ve çok sevilen modern Japon şans sembolleriyle de tanışıyoruz. Ve bu sembollerin Japonya'daki tüm bireylerin mutluluğuna ve refahına katkıda bulunan bir topluluk duygusunu nasıl beslediğini öğreniyoruz.

Sayfa: 152

Derin anlamlar

Japonya’nın ata dini Şintoizm’de, para, aşk ya da şansı getirmesi için yapılan çok sayıda âdet bulunur. Aynı şekilde Budizm ve Okinawa ile Hokkaido bölgelerindeki animist dinlerin de bu konular için kendi ritüelleri vardır.

Peki bu ritüeller nasıl işler ve iyi şansı kendi isteğimizle elde edebileceğimizi söyleyen bu inancın altında hangi tarih ya da derin anlam yatmaktadır?

Günlük alışkanlıklar

Günlük alışkanlıklarımızla iyi şansı nasıl hayatımızın bir parçası yaparız? Bu kitap, size şans getireceğini ve dileklerinizi gerçekleştireceğini iddia eden, bazıları sihirli, bazıları pratik, çoğu da Japon kültüründen gelen tüm inanışları incelemektedir.

Çeşitli ritüelleri kolay ve motive edici bir şekilde öğrenmenin yanı sıra, iyi şansın özünü̈ ve onu doğru alışkanlıklarla hayatımıza nasıl dahil edebileceğimizi keşfedeceğiz.

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