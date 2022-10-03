Petrol
88.34
3.76%
Euro
18.1789
0.23%
Dolar
18.5637
0.34%
Altın
991.12
0.29%
Borsa
3266
2.69%
Bitcoin
359.406
-0.41%
BTXN Coin
10.49
-6.17%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Jack London’ın Yıldız Gezgini kitabı

    Amerikalı yazar Jack London’ın Yıldız Gezgini romanı, yazarın Beyaz Diş, Martin Eden kitapları kadar değerli.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 11:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jack London’ın Yıldız Gezgini kitabı

    Bir akademisyen meslektaşını öldürerek San Quentin Hapishanesi’ne düşen eski bir profesör, burada yaşam boyu hapis cezasını çekerken maruz kaldığı korkunç işkenceden kaçmak için zihinsel taktikler geliştirir. Acı çeken bedenini terk ederek, tarihin farklı dönemlerinde, farklı coğrafyalarda geçen önceki yaşamlarına geri döndüğü yolculuklara çıkar.

    Jack London’ın korkunç San Quentin’de beş yılını geçiren arkadaşı Ed Morrell’dan esinlenerek yazdığı Yıldız Gezgini ’nin anlatıcısının her bir geçmiş yaşam deneyimi, bağımsız birer öykü olarak da okunabilir.

    Jack London’ın Yıldız Gezgini kitabı #1

    Sayfa: 344

    Hapishane sistemi

    London bu en özgün yapıtında, astral seyahat ve yeniden doğuş çevrimi üzerine kafa yorar. Ancak insanlık durumunun bu dirayetli gözlemcisinin asıl derdi, ABD’nin gaddar ve çürümüş hapishane sistemini gözler önüne sermektir.


    Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu genci gasbeden şahıs kamerada
    3. Sayfa

    Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu genci gasbeden şahıs kamerada

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    MasterChef'te 25 bin liralık ödülü kim kazandı? MasterChef 1 Ekim ödül oyunu..
    Medya

    MasterChef'te 25 bin liralık ödülü kim kazandı? MasterChef 1 Ekim ödül oyunu..

    Görüş Bildir