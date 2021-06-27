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- Jale Demirdöğen, yeni romanı Kabul’de insanlığın ortak duygularını anlatıyor
Jale Demirdöğen, yeni romanı Kabul’de insanlığın ortak duygularını anlatıyor
- Haber Merkezi
- 27.06.2021 - 10:33
Bu kez bir romanda anlatıcı içimizi zaman zaman kemiren suçluluk duygusu. Kabul, birailenin başına gelen talihsiz olayları, suçluluk duygusunun gözünden okura aktarırkenakıcı üslubu ve merak uyandıran kurgusuyla okuru hikâyenin içine çekmeyibaşarıyor…
SUÇLULUK DUYGUSU
Kaza mı yoksa cinayet mi? O gün bulunan hiç kimse olayların bu şekilde gelişebileceğini öngörmemiştir herhalde. Hiddetle başlayıp ölümle biten olaylar zinciri geçmişle şimdi arasında gidip gelirken bir duygunun, suçluluk duygusunun, gözünden okura aktarılıyor.
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Sayfa: 336
BİR AİLENİN YAŞADIĞI TRAJEDİ
Bir ailenin yaşadığı trajedi üzerine durup düşündüren, geçmişle bugün arasında bağlantılar kuran ve zaman algımızla oynayan Jale Demirdöğen, yeni romanı Kabul'de, suçluluk duygusunun hayatları nasıl değiştirdiğini, bu duyguyu hissedenlerle hissetmeyenlerin nelere sebep olabildiklerini anlatıyor.
Jale Demirdöğen
TADIMLIK...
"Ben, suçluluk duygusuyum. Yaşanan sarsıcı bir deneyimin sonrasında insanları ele geçirip geçiremeyeceğine bakmak; dolayısıyla onları test etmek benim gibi zorlu duyguların görevidir. Suçluluk, kıskançlık, yetersizlik, değersizlik, korku, öfke, şiddet, nefret, utanç... Yani bizim gibi zorlayıcı duyguların testlerine maruz kalan insanlarda süreç tamamlandığı zaman ya bir mucize gerçekleşir ya da bir yıkım. Her iki koşulda da görevimizin amacı o ruhlara ayna tutarak onları sahipleriyle yüzleştirmek, kabul noktasına taşımak ve evrenin yüceliğiyle eşitlemektir."
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com