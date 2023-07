Jane Goodall’dan insan davranışının temellerini anlamak için eşsiz bir klasik: İnsanın Gölgesinde İngiliz antropolog Jane Goodall, insan ve hayvan davranışları üzerine çalışmalar yapan önemli bir bilim insanı. Goodall'ın İnsanın Gölgesinde çalışması insan davranışlarını öğrenmek için eşsiz bir kaynak özelliği taşıyor. Okuyun...

1960’ların başlarında Jane adında genç bir kadın cesur bir adım attı ve yıllarını vereceği araştırması sayesinde insanlar ile şempanzeler arasındaki derin bağa dair anlayışımızı sonsuza kadar değiştirecek olağanüstü bir keşif yolculuğuna başladı.

Yeryüzündeki geniş canlı skalasındaki hiçbir canlı, insana şempanze kadar benzemez. Hatta biyoloji alanındaki son araştırmalar bu benzerliklerin daha önce tahmin ettiğimizden bile daha fazla olduğunu gösteriyor.

Bağışıklık tepkilerinin doğası, kan proteinlerinin yapısı ve hatta kalıtsal materyalin (DNA) yapısı incelenirse şempanze, insana diğer türlerden çok daha yakındır.

Doğadaki en yakın kuzenlerimiz olan şempanzelerden yola çıkarak insanlığa dair bir keşif yolculuğu yapacağınız eşsiz bir hikâye…

Dünyaca ünlü primatolog ve hayvan koruma uzmanı Dr. Jane Goodall’ın serüveni vahşi doğadaki şempanzeleri izlemek için Tanzanya’nın ücra köşesi Gombe’ye gitmesiyle başladı.

Aylar boyu süren umutsuz bekleyiş

Aylar boyu süren umutsuz bekleyişten sonra o ilk temas kuruldu ve Goodall alet kullanımından alet yapımına kadar daha önce keşfedilmemiş primat davranışlarını kaydetmeyi başardı.

Batı dünyasının en büyük bilimsel başarılarından biri sayılan çalışmalarının sonunda şaşırtıcı bir şekilde her biri tıpkı bir birey gibi davranan şempanzelerin sosyal hiyerarşisini çözdü. İnsanlarla şempanzeler arasındaki derin bağa dair anlayışımızı sonsuza dek değiştirecek birçok olağanüstü keşfe imza attı.

Sayfa: 392

Soluk kesici bir anlatı

Jane Goodall’ın Gombe’nin derinliklerinde vahşi şempanzeler arasındaki yaşamını anlattığı İnsanın Gölgesinde, hayvan davranışları konusunda şimdiye kadar yazılmış en büyüleyici öykülerden biri ve her nesilden okuyucu için canlı bir keşif yolculuğu. Sadece vahşi doğaya değil insana dair soluk kesici bir anlatı...

Yazar hakkında...

Jane Goodall, 1934 yılında Londra’da doğdu. 1960’ta Tanzanya’daki Gombe Ulusal Parkı’ndaki vahşi şempanzeler üzerine öncü bir saha çalışmasına başladı ve bu proje o zamana dek kayıtlara geçen en uzun ve kesintisiz saha projesi oldu.

1965’te etoloji konusunda doktorasını alarak Cambridge Üniversitesi’nden mezun oldu ve ilerleyen zamanlarda Gombe’deki çalışmalarının ilk destekçilerinden National Geographic Vakfı tarafından yayınlanan televizyon belgeselleriyle ünlendi.

Şu anda, enerjisinin büyük bir kısmını, şempanzelerin korunmasını teşvik etmek ve esaret altındaki hayvanların koşullarını iyileştirmek için harcıyor.

Jane Goodall Yaban Hayatı Araştırma, Eğitim ve Koruma Enstitüsü’nün Tanzanya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya ve Büyük Britanya’da şubeleri vardır.

Bol ödüllü yazar

Aldığı birçok onursal derece ve ödüller arasında Hollanda Altın Ark Nişanı, Dünya Yaban Hayatı Fonu’ndan 1. Paul Getty Yaban Hayatı Koruma Ödülü, Temel Bilim Kategorisi Kyoto Ödülü ve National Geographic Hubbard Ödülü yer alıyor.

Goodall’ın Şempanzeler hakkındaki kitapları arasında, Through a Window (Bir Pencereden) ve çokça övülen Chimpanzees of Gombe: Patterns of Behavior (Gombe Şempanzeleri: Davranış Modelleri) sayılabilir.

Tanzanya’da yaşayan ve bir oğlu olan Jane Goodall’ın ayrıca üç çocuk kitabı da bulunuyor. Yazar, 1995’te şempanzeler ve koruma eğitimindeki çalışmaları nedeniyle Britanya İmparatorluk Nişanı’na layık görüldü.