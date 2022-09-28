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    Japon edebiyatının önde gelen usta yazarları

    Asya edebiyatına hep dudak bükülmüştür ama Japon edebiyatı ustalarını tanıdıktan sonra fikriniz değişebilir.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 09:45
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    Japon edebiyatının önde gelen usta yazarları

    Edebiyat evrenseldir diğer bütün sanat dalları gibi... Japon edebiyatı Batı edebiyatı kadar konuşulmasa da oldukça etkili usta yazarlara sahiptir.

    İşte o yazarlar...

    Junichiro Tanizaki

    Japon edebiyatının önde gelen usta yazarları #1

    Tanizaki, Japon edebiyatının Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilmiş önemli isimlerinden biridir. İlk dönem eserlerinde Edgar Allan Poe’dan ve Fransız dekadanlarından esintiler görülen yazarın kitaplarında belirli temalar öne çıkmaktadır.

    Yasunari Kawabata

    Japon edebiyatının önde gelen usta yazarları #2

    Yasunari Kawabata, 1968’de "Japon düşüncesinin özünü büyük bir duyarlılıkla gösteren anlatı ustalığı" sayesinde Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır. Kawabata, böyle saygın bir ödüle layık görülen ilk Japon sıfatını taşımaktadır.

    Osamu Dazai

    Japon edebiyatının önde gelen usta yazarları #3

    Asıl adı Shūji Tsushima olan yazar, Osamu Dazai adını ilk kez 1933’te yayımladığı Ressha (Tren) isimli kısa öyküsünde kullanmıştır. Bu eserinde, daha sonradan üslubunu büyük ölçüde şekillendirecek olan otobiyografik tarzı ilk kez denemiştir.

    Yukio Mişima

    Japon edebiyatının önde gelen usta yazarları #4

    Mişima, 20. yüzyılın en önemli Japon yazarlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Asıl adı Kimitake Hiraoka olan Yukio Mişima, bu takma adı on altı yaşında kullanmaya başlamıştır.

    Kenzaburo Oe

    Japon edebiyatının önde gelen usta yazarları #5

    Oe, Nobel Edebiyat Ödülü ve Japon Kültür Nişanı’na layık görülmüş fakat "Demokrasinin üzerinde herhangi bir otorite veya değeri tanımadığını" belirterek Kültür Nişanı’nı almayı reddetmiştir.

    Natsuko İmamura

    Japon edebiyatının önde gelen usta yazarları #6

    İmamura çağdaş dönem Japon yazarlarından biridir. Prestijli bir ödül olan Akutagawa Ödülü’ne üç kez aday gösterilmiş ve 2019’da Mor Etekli Kadın eseriyle bu ödülü kazanmıştır. Aynı zamanda Osamu Dazai Ödülü, Mishima Yukio Ödülü, Kawai Hayao Öykü Ödülü ve Yeni Yazarlar Noma Edebiyat Ödülü’nü de değer görülmüştür.



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