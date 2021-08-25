Daha önce film uyarlaması da yapılan Profesör ve Hizmetçi kitabıyla tanınan ödüllü Japon yazar Yoko Ogawa’nın Türkçedeki ikinci kitabı Hafıza Polisi, raflardaki yerini aldı.

Kafka Kitap’ın edebiyatseverlerle buluşturduğu eser, sakin ancak okurun her an tetikte kalmasını sağlayan ritmiyle, hikâye içinde hikâye anlatıyor.

Her şeyin aniden yok olmaya başladığı bir adanın halkı üzerinden, unutanların yitip gitmeye mahkûm olduğu ve ancak hatırlamakta direnenlerin gerçekten hayatta kalabileceği gerçeğini gözler önüne seren Hafıza Polisi, dokunaklı ve sarsıcı bir öykünün içinde çok güçlü bir sistem eleştirisi de sunuyor.

İLK KEZ TÜRKÇEDE

Kafka Kitap, Yoko Ogawa’nın Japonya’da ilk kez 1994’te yayınlanan distopikromanı Hafıza Polisi’ni ilk kez Türkçede edebiyatseverlerle buluşturuyor. Peren Ercan’ın Japonca aslından dilimize kazandırdığı roman, editörünü hafıza polislerinden kurtarmaya çalışan bir yazarın hikâyesini anlatıyor.

Sayfa: 248

HAFIZA POLİSİ

Hafızanın gücüne ve unutarak kaybettiklerimizden bize yadigâr kalan travmalara dair gerçeküstü, kışkırtıcı bir masal sunan Hafıza Polisi, yaşadığımız yüzyıla yöneltilebilecek “en naif” serzenişi de satırları arasına gizliyor: "Unutmaktan korkmadığınızda her şeybirdenbire ölür; her şey, birdenbire…"

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com