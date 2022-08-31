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    Javier Cercas'dan Bir Anın Anatomisi

    İngiliz yazar Javier Cercas, Bir Anın Anatomisi adlı kitabında üç insanın isyankar sarmalı çerçevesinde bir olay örgüsü anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 16:10
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    Javier Cercas'dan Bir Anın Anatomisi

    Bir Anın Anatomisi, İspanya’nın yakın tarihindeki kritik bir anı ele alan kurmaca dışı bir roman. Bu an, 23 Şubat 1981’de, Franco’nun ölümünden 6 sene sonra, 40 yıllık bir diktatörlüğün ardından İspanyol demokrasisinin ikinci başkanı seçilirken vuku buluyor.

    Bu an, askerlerin, darbecilerin, Frankocuların darbe yapmak amacıyla Temsilciler Meclisi’ne girdikleri ve ateş ederek tüm milletvekillerine yere yatmalarını emrettikleri an. Tüm milletvekilleri bu emri yerine getirdi, üç kişi hariç.

    Javier Cercas dan Bir Anın Anatomisi #1

    Sayfa: 468

    Üç isyankar insan

    Bu üç kişiden biri hükümetin lideri ve demokrasiye geçisin mimarı, ikincisi Komünist Parti’nin genel sekreteri, üçüncüsü ordu komutanıydı. Bu kitap işte bu anı, bu 3 isyankâr insanın ‘Hayır’ diyerek koltuklarından ayrılmamasını konu alıyor.


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