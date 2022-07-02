Petrol
111.48
2.25%
Euro
17.4789
-0.28%
Dolar
16.7545
0.34%
Altın
974.66
0.49%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
325.466
-0.50%
BTXN Coin
7.03
8.32%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Javier Marías'dan Vahşiler ve Duygusallar: Futbol Yazıları

    İspanyol romancı Javier Marías, Vahşiler ve Duygusallar: Futbol Yazıları kitabında, futbolu anlatmakla yetmiyor, aynı zamanda derinlemesine bir tarih analizi yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2022 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Javier Marías'dan Vahşiler ve Duygusallar: Futbol Yazıları

    Edebiyatçılar ile futbol arasındaki ilişki yeni değil. Camus ve Nabokov delikanlılıklarında kaleciydiler. Öyle ki Camus insan ahlakına ilişkin bildiği her şeyi futboldan öğrendiğini söyler. Marías da futbola düşkünlüğünü asla inkâr etmeyen edebiyatçılardan.

    Hem de çocukken sol açık oynayan bir topçu. Futbol, çocuk Javier’in gözünde, kahramanların ve kötü adamların geçit töreni, hayatın temel değerlerini öğrenmesine yardım eden bir destandır.

    Yetişkin Javier’in gözünde ise bir mizaç, kişilik, fedakârlık ve dayanışma gösterisidir; duygu, hatıra ve nostalji, özellikle de nostalji gösterisi.

    Javier Marías dan Vahşiler ve Duygusallar: Futbol Yazıları #1

    Sayfa: 160

    Kitaptan

    "Hafızası olanların bildiği gibi, solcular ve cumhuriyetçiler, yani İç Savaş’ın kaybedenleri, ‘Real’ sıfatının kuşkusuz çelişkisine rağmen Madrid’i Atlético’ya tercih ediyorlardı. Real Madrid kuşatılmış ve bombalanmış şehrin ismini taşıyordu, Atlético Aviación ise Atléti’nin başlangıçtaki ismi buydu Francocu pilotların, tam da zalimce başkenti bombalamaya kendini adayanların takımıydı. Oyuncularımız arasında az ‘kızılcık’ olmadı, Del Bosque, kaleci Miguel Ángel... Breitner ... ve sadece ellili ve altmışlı yılların Avrupa zaferleri, diktatörlük rejiminin tüm fırsatçılığıyla takıma yanaşmasına neden oldu, takımın rejime değil."

     


    İlginizi Çekebilir

    E-ticaret düzenlemesi, TBMM'de kabul edildi
    Gündem

    E-ticaret düzenlemesi, TBMM'de kabul edildi

    Araba şirketinin hissesi günlük 300$ kazandırıyor!
    Tesla

    Araba şirketinin hissesi günlük 300$ kazandırıyor!

    Türkiye'dan Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde 9 madalya
    Milli Takımlar

    Türkiye'dan Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde 9 madalya

    Görüş Bildir