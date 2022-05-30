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    Jeanette Winterson’ın esprili ve hüzünlü romanı: Taş Tanrılar

    İngiliz edebiyatının yaşayan en önemli isimlerinden Jeanette Winterson’ın, daha önce Türkiye’de yayınlanmamış hem esprili hem hüzünlü hem de ürkütücü sıra dışı romanı Taş Tanrılar...
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 13:01
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    Jeanette Winterson’ın esprili ve hüzünlü romanı: Taş Tanrılar

    Ursula K. Le Guin’in "Son derece canlı ve çarpıcı bir anlatı inşa eden Taş Tanrılar, her daim çaresiz ve tedbirsiz insanoğluna adanmış keskin bir ağıt…" sözleriyle anlattığı roman, kıyamet sonrası insanlığın yeni bir şans arayışını bir aşk hikâyesiyle birleştiriyor.

    Jeanette Winterson’ın bu sıra dışı kurguyu ilmek ilmek örerken aklında tek bir soru olduğu ortada: "Peki ama yeni bir şansı hak ediyor muyuz?" Yazarın bu kitapta açığa çıkacak yanıtı, gerçeklerle yüzleşmeye hazır olanların kalbini kırmayacaktır…

    Jeanette Winterson’ın esprili ve hüzünlü romanı: Taş Tanrılar #1

    Taş Tanrılar...

    Cesur anlatımıyla Taş Tanrılar, kendi gezegenimizin geleceğine bir niteliği de taşıyor.


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