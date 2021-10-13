Jeff Bezos'un Amazon Hissedarlarına Mektuplar kitabı

Jeff Bezos: Amazon Hissedarlarına Mektuplar kitabı, Steve Anderson ve Karen Anderson tarafından, Amazon CEO’su Bezos’un hissedarlara yazdığı mektuplar analiz edilerek derlendi.

Amazon’un efsanevi başarısına giden yoldaki prensiplerin, kolaylıkla kavranır ve her iş alanına veya kuruluşa uyarlanabilir bir dile çeviren kitap, 14 Büyüme Prensibi’yle iş dünyasında başarılı olmak isteyen herkese ışık tutuyor.

Kitap, Jeff Bezos’un nasıl “başarılı başarısızlık” yaşadığından uzaya nasıl baktığına kadar birçok şey üzerine etkileyici hikâyeler de sunuyor.

Jeff Bezos: Amazon Hissedarlarına Mektuplar’da, yıllardır iş ve teknoloji dünyasındaki eğilimleri araştıran Steve Anderson, Karen Anderson ile birlikte Bezos’un, Amazon hissedarlarına yazdığı mektupları derinlemesine inceliyor.

14 BÜYÜME PRENSİBİ

14 Büyüme Prensibi’ni analiz eden ikili kitapta, mektuplarda açıkça görünen veya yüzeyin altında saklı olan kavramları gün yüzüne çıkararak, Amazon’un benzersiz tırmanışına nasıl yardım ettiklerini gösteriyor.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon’un başarı sırlarını öğrenmek ister misiniz?

RİSK ALMAK

En önemli adım risk almak… Ancak bunu kendi yararınıza nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız, “risk almak” maliyetli (hatta felaket) olabilir.

Amazon CEO’su Jeff Bezos’un hissedarlara yazdığı; neden, ne zaman, nasıl risk aldığını ve başarıya ulaşma yollarını anlattığı yıllık inceleme mektuplarının analizi olan Jeff Bezos: Amazon Hissedarlarına Mektuplar’da; Amazon’da büyümenin kapısını açan anahtarın ne olduğunu öğreneceksiniz.

HİSSEDAR MEKTUPLARI

Bezos’un son 20 yıldır, her yıl yazdığı “Hissedar Mektupları”, her işletme sahibine bir yol haritası olabilir. Bu mektuplar sayesinde onun gördüklerini görecek, düşündüklerini düşüneceksiniz ve sonra bunları daha önce aklınıza getirmediğiniz şekillerde Bezos’un Amazon’u dünyanın en başarılı şirketlerinden biri yaptığı şekillerde kendi işinize uygulayacaksınız.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com