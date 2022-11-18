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    Jeff Kinney'in Saftirik Greg’in 17'inci kitabına doğru

    Yazar ve illüstratör Jeff Kinney’nin çok sevilen kahramanı Saftirik Greg’in hem çocukları hem de yetişkinleri çok eğlendiren maceraları son hız devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 13:38
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    Jeff Kinney'in Saftirik Greg’in 17'inci kitabına doğru

    Epsilon, yayınlandığı 50’den fazla ülkede satış rekorları kıran Saftirik Greg'in Günlüğü serisinin kitaplarını, tüm dünyayla aynı zamanda Türkiye’deki okurlarla buluşturmaya devam ediyor.

    Jeff Kinney'in yazdığı ve resimlediği serinin her kitabında okurları kahkahalara boğan yepyeni maceralar yer alıyor. 

    Dünya genelinde milyonlarca satan serinin 17. kitabı Saftirik Greg'in Günlüğü – Pis Kokulu Şarkılar, çok yakında Epsilon logosuyla raflarda ve internet satış sitelerinde yerini alacak.

    50’den fazla ülkede satış rekorları kıran Saftirik Greg'in Günlüğü serisinin kitaplarını, tüm dünyayla aynı zamanda Türkiye’deki okurlarlabuluşturmaya devam ediyor.

    Jeff Kinney'in yazdığı ve resimlediği serinin herkitabında okurları kahkahalara boğan yepyeni maceralar yer alıyor.

    Jeff Kinney in Saftirik Greg’in 17 inci kitabına doğru #1

    Serinin yeni kitabı

    Serinin en yeni kitabı Saftirik Greg'in Günlüğü – Pis Kokulu Şarkılar’da, Greg Heffley, şöhrete ve zafere giden yolun bazı zorlu sınavlardan geçtiğini keşfediyor. Kardeşi Rodrick bir müzik grubu kuruyor ve bu grubun ismi hiç de normal grupların ismine benzemiyor.

    Jeff Kinney in Saftirik Greg’in 17 inci kitabına doğru #2

    Pis kokan şarkılar

    Çünkü adını Böklü Beğz koyuyor, şarkıları da buram buram pis kokuyor. Bu Böklü Beğz’in adı dışında birçok sorun daha ortaya çıkıyor. Geç saatlere kadar provalar, ücretsiz konserler, grup üyeleri arasındaki kavgalar ve para sıkıntıları tüm grubu oldukça zorluyor.


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