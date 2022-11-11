Jennifer Lynn'ın soluk soluğa okuyacağınız romanı: Miras Oyunları

New York Times Çoksatanlar Listesi’nin bir numarası Jennifer Lynn Barnes’tan, özellikle genç yetişkinlerin soluk soluğa okuyacağı bir gizem ve gerilim romanı: Miras Oyunları...

Sıradan bir öğrenciyken hiç beklenmedik bir mirasla hayatı değişen Avery Grambs’ın Hawthorne Malikânesi’nde yaşadığı maceraları anlatan Miras Oyunları’nı elinizden bırakamayacaksınız...

Jennifer Lynn Barnes’ın üç kitaptan oluşan serisinin ilk romanı Miras Oyunları, Türkçe’de Epsilon logosuyla raflarda yerini aldı. Aynı zamanda Goodreads Okur Ödülü Adayı olan roman Türkçede...

Hem çalışıp hem okuyan Avery Grambs, kendine iyi bir gelecek kurmak istiyordu ve bunun için elinden geleni yapmaya kararlıydı. Liseyi bitirecek, üniversitede istediği bölümü okuyacak ve mezun olacağı güne kadar hayatta kalmayı başaracaktı.

Ancak ünlü milyarder Tobias Hawthorne, ölümünün ardından ona neredeyse tüm servetini bıraktığında hayatı hiç beklenmedik bir şekilde değişti. Avery, bir anda dünyanın en zengin gençlerinden biri ve en şanslı insanı olmuştu. Tüm gözler artık onun üzerindeydi.





Tanımadığı birine miras bırakmak...

Peki ama hiç tanımadığı bir adam ona neden böyle bir miras bırakmıştı?

Mirası alması için ise tek bir şart vardı: Avery, bir yıl boyunca muhteşem Hawthorne Malikânesi’nde yaşamak zorundaydı.

Bu dillere destan malikânenin her yeri özel mesajlarla, kodlarla, şifrelerle ve karanlık aile sırlarıyla doluydu.

Avery için en büyük sürpriz ise mirasın hiç tanımadıkları biri tarafından ellerinden alınmasına öfkelenen Hawthorne'un torunlarıydı.





Hayatta kalmayı başarabilmek

Onlar sınırsız olanaklarla büyümüş, son derece zeki, çekici ve sıra dışı çocuklardı. Bu tehlikelerle dolu görkemli dünyaya adım atan Avery’nin çözmesi gereken gizemler vardı.

Tabii hayatta kalmayı başarabilirse..