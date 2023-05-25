Jenny Erpenbeck'ten iki dünyanın sonu, iki Almanya'nın birleşimi Çağdaş dünya edebiyatının önemli isimlerinden olan Jenny Erpenbeck'in Kairos romanı güçlü ve sarsıcı bir anlatı sunuyor. Yazdığı kitaplarla kısa sürede adını duyuran yazarın bu romanı da okumaya değer.

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Çağdaş Alman edebiyatının güçlü yazarlarından Jenny Erpenbeck'in son romanı Kairos., siyasi ve toplumsal gerçekliğin kendini bireyin özel alanına nasıl dayattığını anlatan sarsıcı bir roman.

Aşkı ölümlülerin yüreğine kim düşürür? Eros mu, uğurlu anların tanrısı Kairos mu? Yıl: 1986, Kasım ayı başları. Yer: Doğu Berlin. Otobüste göz göze gelen Katharina ile Hans tanışıp birbirlerine âşık olurlar.

Şimdiyse Katharina'nın Hans'la geçirdiği günlerden geriye iki koli kalmıştır. Katharina kolileri karıştırırken, birlikte geçirdikleri zamanı hatırlar. Hans aralarındaki ilişkinin sınırlarını ve kurallarını belirleyebilecek kadar tecrübeli, Katharina ise ona körü körüne bağlanacak kadar tecrübesizdir.

Zamanla aşkları toksik bir ilişki yumağına saplanır. Bu arada komünizmin gri şehri Doğu Berlin, iki kutuplu dünyanın sonunu getirecek ve iki Almanya'yı birleştirecek ayaklanmaya doğru koşmaktadır.

Sayfa: 384

Sarsıcı bir roman

Jenny Erpenbeck Kairos.'ta arzu, saplantı ve şiddet arasındaki görünmez sınırları görünür işaretlere dönüştürüyor. Kairos., siyasi ve toplumsal gerçekliğin kendini bireyin özel alanına nasıl dayattığını anlatan sarsıcı bir roman.

Yazara dair...

Ünlü romancı 1967'de Doğu Berlin'de doğdu.1988-1990 yılları arasında Berlin Humboldt Üniversitesi'nde tiyatro öğrenimi gördü. 1990-1994 arasında ise Hanns Eisler Müzik Yüksekokulu'nda Ruth Berghaus, Heiner Müller ve Peter Konwitschny'nin öğrencisi olarak müzik tiyatrosu yönetmenliği eğitimi aldı.

PEN üyesi

Bir süre Graz Operası'nda reji asistanı olarak çalıştı. 1990'lı yıllarda öykü ve oyun dallarında ürün verdi. 2008'de yayımladığı ilk romanı Gölün Sırrı'yla dikkat çekti. Ses getiren bu romanı 2012'de Bütün Günlerin Akşamı 2015'te ise Gidiyor, Gitti, Gitmiş adlı romanları izledi.

Erpenbeck'in eserleri bugüne dek otuzu aşkın dile çevrildi. Mainz Bilimler ve Edebiyat Akademisi ve PEN Almanya üyesi olan Jenny Erpenbeck, Berlin'de yaşıyor.

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