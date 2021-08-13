Alman yazar Jens Rehn'nin Görünürde Hiçbir Şey Yok adlı romanı, Yapı Kredi Yayınları tarafından raflardaki yerini aldı. Bu aynı zamanda yazarın Türkçeye çevrilen ilk kitabı olma özelliğini taşıyor.

Yıl 1943...

Orta Atlantik’te sürüklenen bir şişme botta, savaş alanındaki çarpışmadan hayatta kalan iki asker...

Sürükleyici bir hikayeyi konu edinen Görünürde Hiçbir Şey Yok, yazarın en önemli eserleri arasındaki yerini alıyor. Yayınlandığında pek çok kesimden olumlu eleştiriler alan roman, artık Türkçede...

TÜRKÇEYE ÇEVRİLEN İLK KİTABI

Ağır yaralı pilot üçüncü günde ölür; Alman deniz eri susuzluktan ölmek üzeredir. Jens Rehn’in Türkçeye çevrilen ilk kitabı Görünürde Hiçbir Şey Yok (1954) ana konusu çerçevesinde, Beckett’in Godot’yu Beklerken (1952) oyunu ve Hemingway’in Yaşlı Adam ve Deniz (1952) romanıyla ortak yazınsal-felsefi çağrışımlar içeren; anlatı, dil ve biçem açısından varoluşsal deneyimle kendi rotasını çizen, sarsıcı bir ilk roman.

Sayfa: 120

NESNEL BİR YAZIN

Duygusallıktan ve yalancı coşkudan arındırılmış, nesnel bir yazını ve yalınlığı pusula edinen Gruppe der Zwölf’ün (On İkiler Grubu) ilkelerine bağlı kalarak “buz gibi” bir gerçekçiliğe ulaşan bu varoluşçu mesel, Jens Rehn’in II. Dünya Savaşı’nda denizaltı subayı olarak yaşadığı olayı merkezine alıyor.

Ergül Tosun

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