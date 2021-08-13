Euro
10.0787
0.15%
Dolar
8.543
0.03%
Altın
486.05
0.98%
Borsa
1.443
-0.12%
Bitcoin
396.990
4.19%
EXEN Coin
25.84
9.53%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Jens Rehn’in Türkçeye çevrilen ilk kitabı: Görünürde Hiçbir Şey Yok

    Alman yazar Jens Rehn'nin Görünürde Hiçbir Şey Yok adlı romanı, Yapı Kredi Yayınları tarafından raflardaki yerini aldı. Bu aynı zamanda yazarın Türkçeye çevrilen ilk kitabı olma özelliğini taşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 13:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jens Rehn’in Türkçeye çevrilen ilk kitabı: Görünürde Hiçbir Şey Yok

    Yıl 1943...

    Orta Atlantik’te sürüklenen bir şişme botta, savaş alanındaki çarpışmadan hayatta kalan iki asker...

    Sürükleyici bir hikayeyi konu edinen Görünürde Hiçbir Şey Yok, yazarın en önemli eserleri arasındaki yerini alıyor. Yayınlandığında pek çok kesimden olumlu eleştiriler alan roman, artık Türkçede...

    TÜRKÇEYE ÇEVRİLEN İLK KİTABI

    Ağır yaralı pilot üçüncü günde ölür; Alman deniz eri susuzluktan ölmek üzeredir. Jens Rehn’in Türkçeye çevrilen ilk kitabı Görünürde Hiçbir Şey Yok (1954) ana konusu çerçevesinde, Beckett’in Godot’yu Beklerken (1952) oyunu ve Hemingway’in Yaşlı Adam ve Deniz (1952) romanıyla ortak yazınsal-felsefi çağrışımlar içeren; anlatı, dil ve biçem açısından varoluşsal deneyimle kendi rotasını çizen, sarsıcı bir ilk roman.

    Jens Rehn’in Türkçeye çevrilen ilk kitabı: Görünürde Hiçbir Şey Yok #1

    Sayfa: 120

    NESNEL BİR YAZIN

    Duygusallıktan ve yalancı coşkudan arındırılmış, nesnel bir yazını ve yalınlığı pusula edinen Gruppe der Zwölf’ün (On İkiler Grubu) ilkelerine bağlı kalarak “buz gibi” bir gerçekçiliğe ulaşan bu varoluşçu mesel, Jens Rehn’in II. Dünya Savaşı’nda denizaltı subayı olarak yaşadığı olayı merkezine alıyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir