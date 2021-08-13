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- Jens Rehn’in Türkçeye çevrilen ilk kitabı: Görünürde Hiçbir Şey Yok
Jens Rehn’in Türkçeye çevrilen ilk kitabı: Görünürde Hiçbir Şey Yok
- Haber Merkezi
- 13.08.2021 - 10:17
- Güncelleme : 13.08.2021 - 13:04
Yıl 1943...
Orta Atlantik’te sürüklenen bir şişme botta, savaş alanındaki çarpışmadan hayatta kalan iki asker...
Sürükleyici bir hikayeyi konu edinen Görünürde Hiçbir Şey Yok, yazarın en önemli eserleri arasındaki yerini alıyor. Yayınlandığında pek çok kesimden olumlu eleştiriler alan roman, artık Türkçede...
TÜRKÇEYE ÇEVRİLEN İLK KİTABI
Ağır yaralı pilot üçüncü günde ölür; Alman deniz eri susuzluktan ölmek üzeredir. Jens Rehn’in Türkçeye çevrilen ilk kitabı Görünürde Hiçbir Şey Yok (1954) ana konusu çerçevesinde, Beckett’in Godot’yu Beklerken (1952) oyunu ve Hemingway’in Yaşlı Adam ve Deniz (1952) romanıyla ortak yazınsal-felsefi çağrışımlar içeren; anlatı, dil ve biçem açısından varoluşsal deneyimle kendi rotasını çizen, sarsıcı bir ilk roman.
Sayfa: 120
NESNEL BİR YAZIN
Duygusallıktan ve yalancı coşkudan arındırılmış, nesnel bir yazını ve yalınlığı pusula edinen Gruppe der Zwölf’ün (On İkiler Grubu) ilkelerine bağlı kalarak “buz gibi” bir gerçekçiliğe ulaşan bu varoluşçu mesel, Jens Rehn’in II. Dünya Savaşı’nda denizaltı subayı olarak yaşadığı olayı merkezine alıyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com